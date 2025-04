A Rift do Partido Republicano cresce sobre o assento do Senado de Cornyn, enquanto Trump pressionou para tomar partido

CNN

–



Os republicanos estão ficando ansiosos com a emergente do Texas Primary envolvendo um de seus senadores mais antigos, com medo de que uma briga intrapartidária extremamente cara tenha grandes ramificações no mapa no meio do próximo ano.

E eles querem que o presidente Donald Trump pare.

Nos bastidores, os líderes do Partido Republicano do Senado pediram pessoalmente a Trump para apoiar o senador John Cornyn, que ocupou seu assento há mais de duas décadas e perdeu por pouco sua tentativa de se tornar líder da maioria no Senado no outono passado.

Mas o procurador -geral do Texas, Ken Paxton, está enviando altos sinais de que ele planeja entrar na corrida, cativando -se aos partidários de Maga que querem que Trump apoie a controversa fogo de fogo.

Além dos desafios de Cornyn: o deputado Texas Wesley Hunt agora também está fazendo movimentos para entrar na primária do Partido Republicano e contestou em particular aos consultores políticos da Casa Branca que ele é o único que pode ganhar uma eleição primária e geral, de acordo com uma pessoa envolvida na discussão.

Tudo o que contribuiu para um medo primordial: que uma primária do Partido Republicano do Senado do Texas possa acabar custando ao seu partido pelo menos US $ 100 milhões, desviando dinheiro de outros campos de batalha críticos, de acordo com várias fontes do Partido Republicano do Senado. Além disso, eles temem que um candidato ferido do Partido Republicano possa acabar dando aos democratas uma chance no que, de outra forma, seria uma oportunidade de captação de longa cena, pois o ex-deputado Colin Allred pesa outra corrida no Senado.

Os principais republicanos da colina esperam que Trump possa ajudar a limpar o campo com um endosso de Cornyn. O líder da maioria no Senado, John Thune, confirmou à CNN que ele falou com Trump sobre isso nas últimas semanas.

“Espero que, no final, ele possa”, disse Thune quando perguntado sobre Trump apoiando Cornyn. “Obviamente, estamos apoiando o senador Cornyn. Ele fez um ótimo trabalho para o Texas e para o país. E precisamos dele de volta.”

A batalha coloca Trump no centro da briga fervente entre as asas insurgentes e o establishment do partido que dominaram a política primária do Partido Republicano desde os intermediários de 2010, forçando -o a escolher lados e correr o risco de irritar alguns de seus apoiadores mais leais.

Cornyn, 73 anos, um jogo de longa data na política do Texas com laços profundos com a comunidade de negócios e doadores, tomou medidas para tentar se alinhar estreitamente com o presidente, incluindo um vídeo de lançamento com imagens de Trump elogiando -o a partir de 2019 e até postar uma foto sobre ele lendo “The Art of the Deal”.

Em uma entrevista na semana passada, o senador do Texas disse à CNN que está “preparado” para uma luta primária, mas ele não comentava Paxton ou caçaria até que eles entrassem formalmente na corrida. (Ele disse que falaria “sem parar” sobre Paxton se ele pular na corrida.)

Questionado sobre Trump, Cornyn disse que fala regularmente com o presidente e acredita que “fará um endosso quando estiver pronto”.

“Eu tenho um relacionamento muito bom; estou ansioso para apoiar ele e sua agenda como sempre”, disse Cornyn sobre Trump. Questionado se o apoio do presidente poderia fazer a diferença na corrida, Cornyn disse: “Acho que o endosso dele seria importante, sim”.

Mas Paxton e Hunt tentaram mostrar a luz do dia entre Cornyn e Trump.

Talvez no sinal mais claro de suas intenções de concorrer contra Cornyn, Hunt argumentou que o senador sênior estava pronto para “seguir em frente” de Trump após as eleições de 2020.

“Agora, ele está lutando para reescrever a história-esperando que os eleitores esquecessem que ele deu as costas ao próprio movimento que construiu nosso momento e entregou a maioria para os republicanos, especificamente o Senado”, disse à CNN Hunt, um republicano e veterano de combate duro.

“O Senado dos Estados Unidos não é uma comunidade de aposentadoria. É um campo de batalha para a alma desta nação”, disse Hunt, 43 anos, que venceu seu assento na área da área de Houston em 2022. “E em tempos como esses, o presidente Trump não precisa de assistentes de cercas-ele precisa de guerreiros”.

E Hunt agora está se beneficiando de uma compra de sete dígitos de um grupo externo que deseja reforçar seu nome ID em todo o estado, algo que será crítico, dado com que frequência abriga os candidatos a ganhar em todo o estado no Texas.

Nos bastidores, vários conservadores estão defendendo a equipe política de Trump para abandonar o senador de longa data-alguns equipados com pesquisas particulares mostrando Cornyn perdendo em uma primária, de acordo com três pessoas familiarizadas com o alcance. Eles argumentam que Cornyn perdeu a base do Partido Republicano nos últimos anos, depois de votar com a maioria dos republicanos e todos os democratas para certificar a vitória das eleições de Joe Biden e fazer parceria com os democratas para aprovar uma grande lei de segurança de armas, um movimento que veio após o massacre da Escola Uvalde em 2022.

“Existem pessoas de alto nível que estão por trás de Paxton de uma maneira que geralmente não estão em desafios primários”, disse um operador do Partido Republicano do Senado.

Mas essa pessoa também descreveu um cenário que está preocupando os líderes nacionais, descrevendo Paxton como um “candidato a eleição geral muito difícil no que parece ser um ciclo ruim”.

Depois de criticar anteriormente Trump no ataque de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio, Cornyn trabalhou durante o último ciclo eleitoral para reconstruir seus laços com o presidente, aparecendo com ele em um evento de campanha em Nevada – e esperando o asfalto em outubro passado, quando o presidente chegou a Austin para uma entrevista de podcast com Joe Rom. Cornyn geralmente aponta para seu trabalho como o chicote republicano durante o primeiro mandato de Trump para ajudar a inaugurar a lei tributária de 2017 e muitos de seus indicados, inclusive à Suprema Corte, e se orgulha de votar com Trump mais de 90% das vezes em seu primeiro mandato.

O senador Tim Scott, da Carolina do Sul, que lidera o Comitê Nacional Republicano Senatorial, e sua equipe fizeram esse caso aos funcionários da Casa Branca, de acordo com uma pessoa familiarizada com a discussão. E Scott deixou claro para caçar que eles estão totalmente atrás de Cornyn como seu candidato quando os dois se conheceram nas últimas semanas, de acordo com duas pessoas informadas nessa reunião.

O objetivo: redução do Partido Republicano e concentre os recursos limitados do partido em oportunidades críticas de coleta, como Geórgia, Michigan e New Hampshire – enquanto defendiam assentos republicanos em lugares como Maine e Carolina do Norte.

“Trabalhamos duro para tentar limpar as primárias para tentar minimizar a quantidade de dinheiro gasto nas primárias republicanas, e essa estratégia se mostrou eficaz e nos permitiu pegar o Senado dos Estados Unidos no último ciclo”, disse a Sen. Steve Daines de Montana, que liderou o NRSC no ciclo de 2024, disse a CNN na semana passada. “Então, sempre que podemos tentar minimizar o impacto de um primário como no Texas, isso nos ajudará a vencer a eleição geral”.

Cornyn, por sua vez, disse recentemente à CNN que ele pode derrotar qualquer possível desafiante: “Há uma razão pela qual ganhei 19 eleições contestadas: sempre esteja preparado”.

Enquanto isso, os democratas estão salivando com a idéia de correr contra Paxton, que é uma figura de raio no Texas. Paxton, 62 anos, foi quase removido do cargo por colegas republicanos do Texas há menos de um ano em meio a uma sonda de corrupção federal de longa duração. (Essas acusações foram retiradas pelo governo Biden em suas últimas semanas no cargo, e Paxton negou irregularidades.)

Mas a nuvem de alegações, sem dúvida, dará aos adversários dos adversários de Paxton em uma campanha do Senado, segundo o Partido Republicano e os agentes democratas.

Allred, um ex -congressista que perdeu 8 pontos para o senador do Partido Republicano Ted Cruz no ano passado, está “considerando seriamente” outra corrida e tomará uma decisão neste verão, de acordo com uma pessoa familiarizada com seu pensamento.

Em um memorando recente obtido pela CNN, o Partido Democrata do Texas elogiou a corrida de Allred contra Cruz, na qual Allred superou o candidato presidencial de 2024, Kamala Harris, em “Quase todos os municípios, demográficos e métricos” e “particularmente bem” na Raça competitiva ao longo da fronteira do Texas que seriam críticas a 2026.

O senador de Nova York Kirsten Gillibrand, que lidera o braço da campanha dos democratas do Senado, disse que seu partido está construindo uma “onda azul” por causa da “raiva” em relação a Trump.

“Uma grande onda azul pode afetar qualquer estado”, disse ela à CNN, quando perguntada na semana passada sobre as chances de seu partido para pegar o assento do Texas.

Mas muitos conservadores descontam a conversa de que Allred poderia vencer em um estado que não elegeu um democrata em todo o estado desde 1994. E, dado isso, eles argumentam que o Texas deve eleger uma inabalável incêndio conservador – como Paxton, descartando sua bagagem política.

De fato, quando os conservadores se reuniram em Washington em fevereiro da Conferência Anual de Ação Política Conservadora, um pequeno grupo de apoiadores de Maga chegou cedo para ouvir a longa aliada política de Trump, Caroline Wren, falar sobre os potenciais alvos principais do 2026 da direita.

Na sua opinião, a senadora moderada do Partido Republicano Susan Collins não era um alvo digno por causa da inclinação azul do Maine: “Vamos deixá -la em paz. Não perca seu tempo”.

Então ela se virou para o Texas. “Mas e John Cornyn no Texas? Ele está acordado. Quem gostaria de ver um senador Ken Paxton?” Ela disse enquanto a multidão aplaudia.

É esse entusiasmo de direita que colocou os republicanos em Capitol Hill em um local embaraçoso quando perguntado sobre a oferta de reeleição de Cornyn.

Vários republicanos da delegação se recusam a dizer se eles apoiarão Cornyn, com alguns claramente esperando Trump inclinar sua mão e outros sem saber como a luta principal se moldará.

“Vou ficar de fora daquele campo minado”, disse à CNN um membro do Partido Republicano do Texas, disse a CNN.

Cruz ficou visivelmente silencioso – embora Cornyn tenha levantado centenas de milhares de dólares para a oferta de reeleição de Cruz no ano passado. O silêncio inicial de Cruz lembra a reeleição de Cornyn em 2014, quando o senador sênior enfrentou um desafiante inspirado no Tea Party, que ele venceu nas primárias. Cruz permaneceu neutro nas primárias antes de apoiar Cornyn nas eleições gerais de 2014.

Duas vezes nas últimas semanas, Cruz se recusou a responder quando perguntado se ele havia apoiado Cornyn. Questionado pela CNN na semana passada, se ele endossaria Cornyn, Cruz disse: “Ligue para o escritório de imprensa”. E então ele deixou as portas do elevador fecharem quando perguntadas se ele havia falado com Paxton ou caçar sobre suas propostas em potencial.

Mas um porta -voz da Cruz não respondeu aos pedidos de comentários.