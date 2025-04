A rocha revela o que o levou a ‘a máquina esmagadora’

Dwayne Johnson estava pronto para algo diferente.

Dwayne Johnson, também conhecida como The Rock in Professional Wrestling, é uma das maiores estrelas do planeta. Uma figura crucial no passado e no presente WWE, o rock também é uma das estrelas de cinema mais bancárias do mundo, com seus filmes arrecadando mais de US $ 12,5 bilhões em todo o mundo. Mas o próximo filme de Johnson é um caso muito menor, que toca perto de casa para os fãs de MMA.

Em outubro, o novo filme de Johnson, A máquina de esmagamento Será lançado, mostrando a vida do vencedor do torneio de peso pesado do UFC, Mark Kerr. O filme é do aclamado diretor Benny Safdie e será lançado pela empresa de cinema independente A24, que produziu o prêmio da Academia 2022 Tudo em todos os lugares de uma só vez entre uma ladainha de outros queridinhos críticos. É uma grande partida para Johnson, que disse à Pat McAfee na terça -feira que foi o que o atraiu para o projeto.

“Há anos que desejava perseguir o desafio e ser inspirado pelo desafio”, disse Johnson. “Adoro fazer filmes de grande sucesso. Eles são muito divertidos. Eles são difíceis de fazer, e muitas pessoas os apreciam, esperançosamente, bate em madeira, em todo o mundo. Mas eu queria mais. Eu queria um desafio, e só queria a oportunidade de desaparecer em algo e desaparecer em uma parte e um papel que realmente me desafiaria de maneiras que nunca me desafiaram antes.

– E além disso, eu sei que parece loucura, mas para ficar nervoso. De certa forma, você está zumbido. ‘Como vou fazer isso? Não sei como fazer isso?’ Isso aconteceu A máquina de esmagamento com Benny Safdie e A24 e, é claro, Emily Blount. ”

O filme é baseado em A máquina de esmagamento O documentário detalhando a ascensão de Kerr ao topo do mundo do MMA e à queda precipitada e à batalha subsequente com o vício. The film also stars former Bellator heavyweight champion Ryan Bader, who plays UFC Hall of Famer and Kerr’s friend Mark Coleman, along with several other notable combat sports figures, including heavyweight boxing champion Oleksandr Usyk playing Russian fighter Igor Vovchanchyn, Satoshi Ishii as Enson Inoue, James Moontasri as Akira Shoji, Andre Tricoteux as Paul Varelans e o ex -campeão dos pesos pesados ​​do UFC, Bas Rutten, jogando a si mesmo.