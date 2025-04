A série adiou as partidas da data 33 para a morte do Papa Francis

A série A.a primeira divisão do futebol italiano, Todas as partidas programadas suspensas nesta segunda -feira para o dia, bem como as reuniões das divisões inferiores, Após o anúncio da morte do papa Francisco em 88.

ESPN.com

“Após a morte do Santo Padre, a LEGA NAZENALE ASSISSIONALISTI Série A comunica que as partidas de hoje da série A Enilive e do campeonato da primavera 1 são adiadas para uma data a ser definida”, disse a liga em comunicado oficial.

O Vaticano havia anunciado a partida do supremo pontífice horas antes: “às 7:35 desta manhã (horário local), o bispo de Roma, Francisco, voltou à casa do pai. Ele dedicou toda a sua vida ao serviço do Senhor e Sua Igreja”.

“Ele nos ensinou a viver os valores do evangelho com fidelidade, coragem e amor universal, especialmente a favor dos mais pobres e mais marginalizados. Com imensa gratidão por seu exemplo como um verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, confiamos a alma do papa Francisco ao infinito amor misericordioso de Deus e o trune”, disse o cardeal Farrell.

Francisco, Argentina e fã de San Lorenzo de Almagrohavia começado seu ciclo em março de 2013, após a renúncia do Bento XVI.

Quais são as partes adiadas pela morte do papa Francisco

Nesta segunda-feira, quatro jogos da Série A foram planejados: Torino-udinese, Caglia-Fiorentina, Gênova-Lazio e Parma-Juventus. Três reuniões do campeonato da primavera, a Liga da Juventude, bem como todas as partidas das categorias menores, também foram adiadas.

Por seu lado, a Federação de Futebol Italiano (FigC) emitiu uma declaração em que anunciou a suspensão de todas as competições oficiais planejadas para hoje “da série A aos torneios amadores”, como um sinal de respeito diante das notícias da morte do pontífice.