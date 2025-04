A sugestão para abrigar cidadãos americanos em prisões offshore não tem base legal, dizem especialistas

CNN

Como os advogados do governo Trump avaliam Seja legalmente viável enviar cidadãos americanos que cometeram crimes violentos à notória mega-prisão de El Salvador, especialistas jurídicos deixaram claro que o presidente Donald Trump carece de autoridade legal para enviar condenados domésticos para fora dos EUA.

Dois funcionários da Casa Branca familiarizados com as discussões disseram à CNN que tanto o Departamento de Justiça quanto o Gabinete do Conselho da Casa Branca estão revisando o que, se houver, justificativa legal, para apoiar o desejo declarado de Trump de enviar criminosos “caseiros” para fora do país.

Uma das autoridades disse que o presidente vê isso como uma questão vencedora – e em que ele foi eleito. O funcionário lembrou Trump se referindo a ele como uma questão de “oitenta e vinte”, o que significa que ele acredita que 80% dos americanos são a favor de sua proposta de idéia de nos enviar cidadãos condenados por crimes no exterior.

“Legalmente, é não iniciante”, disse David Cole, que serviu por anos como diretor jurídico nacional da União Nacional da União Americana. “Não há apenas zero autoridade para isso. Ele pode pensar que é 80-20 como uma questão política, mas são 100-0 como questão legal. Ele não tem autoridade”.

Cole acrescentou: “Os direitos da cidadania incluem os direitos de permanecer neste país – período. E você não pode ser expulso deste país, mesmo temporariamente, por qualquer ofensa”.

Trump levantou alarmes entre grupos de direitos civis e outros na segunda-feira, quando levantou a idéia durante uma reunião do Salvadorenho Salvadorenho Nayib Bukele, que firmou um acordo com os EUA para abrigar migrantes na mega prisão de seu país, que é conhecida por suas condições duvidosas.

Como parte do acordo, os EUA pagarão a El Salvador US $ 6 milhões.

Os especialistas que a CNN conversou com a amplamente descreveu a questão como dupla: as autoridades federais não têm autoridade legal para remover os cidadãos dos EUA do solo americano, exceto em circunstâncias muito estreitas, e abrigar os detidos americanos na própria prisão de Cecot seria uma clara violação da proibição da Constituição de punição cruel e cruel e outras leis federais.

“Todo o objetivo da prisão de El Salvadorenho é abrigar prisioneiros de maneira desumana”, disse Cole. “Essa prisão nos Estados Unidos seria fechada em um segundo por qualquer tribunal federal”.

Ilya Somin, professora de direito da Universidade George Mason e estudiosa do Instituto Cato, um think tank libertário, disse que o esforço “seria obviamente ilegal por várias razões”.

Ele citou uma lei federal que Trump assinou durante seu primeiro mandato que exige, entre outras coisas, os prisioneiros federais são encarcerados a não mais de 500 milhas de suas casas.

“Se você olhar para o mapa, El Salvador não está a 500 milhas dos EUA”, disse Somin.

Ele também levantou uma questão fundamental no centro de um caso trazido por um homem de Maryland, o governo Trump deportado por engano para El Salvador no mês passado: uma vez que os indivíduos estiverem fora dos EUA, os tribunais federais têm poder limitado em levar o governo a trazê -los de volta nos Estados Unidos.

“Embora seja ilegal, eles poderiam potencialmente se safar dizendo: ‘Bem, nós apenas levamos essas pessoas para fora do país. Nós as colocamos em El Salvador e, depois disso, ninguém pode fazer nada a respeito”, disse Somin.

Essa possibilidade não foi perdida no Supremo Tribunal na semana passada, quando apoiou a ordem de um juiz de quadra inferior de que o governo “facilite” o retorno de Kilmar Abrego Garcia, que estava entre as dezenas de migrantes que o governo enviou para El Salvador no mês passado.

Embora os três membros liberais do Tribunal não se dissessem da ordem do tribunal que defendiam a diretiva do juiz, a juíza Sonia Sotomayor escreveu separadamente para dizer que o governo do governo Argumento de que o tribunal de primeira instância ultrapassou sua autoridade “implica que poderia deportar e encarcerar qualquer pessoa, incluindo cidadãos dos EUA, sem conseqüências legais, desde que o fizesse antes que um tribunal possa intervir”.

Jessica Levinson, professora de direito constitucional da Loyola Law School, disse que, se o governo tentasse enviar cidadãos para prisões estrangeiras, ela esperaria um processo rápido que o desafiava, provavelmente antes de qualquer pessoa ser realmente removida dos EUA.

“Acho que vamos ver ações judiciais que dizem alguma versão de: a ameaça de potencialmente deportar um criminoso condenado que é um cidadão dos EUA é suficiente para trazer um caso”, disse ela.

“E então será realmente uma pergunta sobre se um juiz federal pensa ou não que isso é certo para revisão e quantos passos exigiremos do governo Trump antes de dizer que alguém tem (o direito legal) de processar”, disse Levinson.

Alayna Treene da CNN e Hannah Rabinowitz contribuíram para este relatório.