A suposta suposta dos lançamentos de caneca do governador Josh Shapiro

O Gabinete do Procurador do Distrito do Condado de Dauphin libera a foto de reserva de Cody Balmer Que todo incendiou a casa de Shapiro, enquanto o governador, sua esposa, seus filhos e outra família estavam lá dentro enquanto comemoravam a Páscoa – o feriado judaico – no fim de semana passado. Felizmente, os Shapiros e seus convidados saíram do incêndio vivo e ilesos.

Confira o tiro de caneca … Balmer criaria como perdido seu cachorro, com o rosto drogado e os olhos de espírito. Os promotores acabaram de atingir Balmer com um caminhão de acusações, incluindo tentativa de assassinato, incêndio criminoso, roubo, ameaça imprudente, terrorismo e outras ofensas.

Além disso, Briggs diz que está conversando com as autoridades de correção do estado sobre Balmer habitacional em uma de suas instalações. Briggs diz que há preocupação com a natureza violenta de Balmer e diz que as penitentárias estaduais estão melhor equipadas para lidar com a emissão de segurança.