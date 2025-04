A Suprema Corte deixa a lei de Nova York que exige ‘bom caráter moral’ para carregar armas de fogo no lugar

CNN

A Suprema Corte recusou -se na segunda -feira a decidir se uma lei de Nova York que exige que os moradores tenham “bom caráter moral” para carregar uma pistola é constitucional, deixando no lugar a maior parte da proibição do estado de transportar armas em “lugares sensíveis”, como escolas, parques e teatros.

A decisão é uma vitória para os funcionários de Nova York e grupos de controle de armas, que estão tentando aprovar ou defender as proibições de armas após um sucesso de bilheteria 2022, precedente que expandiu amplamente a capacidade dos americanos de carregar armas em público. A lei de Nova York em questão no caso foi uma resposta a essa decisão.

O Tribunal não explicou seu raciocínio e não houve dissidentes notáveis.

A lei do estado exige que os moradores mostrem “bom caráter moral” para obter uma licença de arma de fogo. A nova lei definiu esse termo para significar “ter o caráter, o temperamento e o julgamento essencial necessário para ser confiado com uma arma e usá -la apenas de uma maneira que não prenda a si mesmo ou aos outros”.

A lei também reservou vários locais “sensíveis”, onde as armas de transporte são proibidas. Nova York incluiu edifícios governamentais, escolas, hospitais, estádios e Times Square na lista de espaços cobertos. Se essa abordagem pode sobreviver ao escrutínio judicial está sendo observado de perto por outros estados.

Grupos de direitos sobre armas que desafiam a lei dizem que o número de locais de lugares sensíveis cobre “praticamente toda a massa terrestre de Nova York” e faz com que o carregamento de uma arma “tão arriscado que mesmo o licenciado que obtenha a lei hiper não ousaria”. O processo foi aberto por cinco nova -iorquinos com licenças para transportar armas de fogo e um indivíduo que argumentou que a lei o impediu de obter uma licença.

Os demandantes apelaram à Suprema Corte em janeiro.

O apelo já foi realizado na Suprema Corte antes – e foi fortemente influenciado pelas decisões do Tribunal. O caso é amplamente baseado na decisão de 2022 da Suprema Corte na Associação de Rifle & Pistol do Estado de Nova York v. Bruen, que reduziu um requisito de Nova York de que os moradores mostram uma boa causa para obter uma licença para transportar uma pistola fora de sua casa. Grupos de controle de armas argumentaram que Nova York está tentando desrespeitar a decisão do Supremo Tribunal em Bruen.

A decisão na segunda -feira foi a mais recente em que o Supremo Tribunal se recusou a aceitar recursos que se seguiram da decisão de Bruen nos últimos anos. Os juízes estão considerando vários outros recursos da Segunda Emenda, incluindo um que lida com a proibição de Maryland de certos rifles semi-automáticos.

Além de derrubar a lei de Nova York na época, a Suprema Corte estabeleceu um novo padrão baseado em histórico para as proibições de armas de revisão. Para aprovar o escrutínio judicial, o tribunal decidiu, uma lei de armas deve ter alguma conexão com os regulamentos de armas em vigor na época da fundação do país. Essa decisão provocou uma incerteza considerável no tribunal inferior sobre quanto é necessária uma conexão.

A Suprema Corte tentou esclarecer as coisas com uma decisão no ano passado, quando confirmou uma lei federal que impede as pessoas que são objeto de certas ordens de restrição de violência doméstica de possuir armas.

Depois de revisar o caso de Nova York à luz da decisão sobre as ordens de restrição, o 2º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA confirmou grande parte da lei do estado no outono passado. No entanto, deixou uma ordem do tribunal inferior bloquear a execução da proibição do estado de transportar armas ocultas em certos estabelecimentos de varejo de propriedade privada, como supermercados e restaurantes.