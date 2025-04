A Suprema Corte diz que Trump deve “facilitar” o retorno do homem deportado por erro de deportado para El Salvador

CNN

Na quinta -feira, a Suprema Corte exigiu que o governo Donald Trump “facilite” o retorno de um homem de Maryland deportado erroneamente para El Salvador, mas parou de exigir que o governo o devolvesse aos Estados Unidos.

O Tribunal Superior disse que o governo deve tentar devolver Kilmar Armando, Abrego Garcia, um cidadão de salvadoreno que foi deportado em 15 de março. Dizia que parte da ordem do tribunal inferior exigia que o governo “efetuasse” seu retorno não era claro e precisava de uma revisão adicional.

O Tribunal não deu ao governo um prazo para quando Abrego Garcia deve ser devolvido. A opinião não foi assinada e não foram observados dissidentes.

“Hoje à noite, o Estado de Direito prevaleceu. A Suprema Corte confirmou a ordem do juiz distrital de que o governo precise levar Kilmar para casa”, disse Simon Sandoval-Moshenberg, um dos advogados de Abrego Garcia. “Agora eles precisam parar de perder tempo e se mexer.”

A decisão não assinada e breve do Tribunal Superior deixou a ordem do juiz distrital dos EUA Paula Xinis em vigor, mas atraiu uma distinção entre “facilitar” o retorno de Abrego Garcia e “efetivá -lo”. O tribunal de primeira instância exigiu adequadamente o governo para “facilitar” seu retorno, os juízes deixaram claro.

“O escopo pretendido do termo ‘efetivo’ na ordem do tribunal distrital não está claro e pode exceder a autoridade do tribunal distrital”, escreveu o tribunal na quinta -feira. Portanto, disse o Tribunal, Xinis deve “esclarecer sua diretiva, com a devida consideração pela deferência devida ao poder executivo na conduta de assuntos externos”. Isso parecia ser um aceno para os argumentos do governo Trump no caso.

Em resumos escritos, o governo Trump havia alertado que exigir que “efetue” o retorno de Abrego Garcia violasse os princípios da separação dos poderes. E definiu “facilitar” estreitamente nesses resumos – essencialmente, removendo quaisquer barreiras ao seu retorno.

Por fim, a maioria deixou para o tribunal de primeira instância para resolver como encontrar o equilíbrio.

“Embora a decisão deixa claro que o Tribunal Distrital pode ordenar que o governo Trump facilite o retorno de Abrego Garcia aos Estados Unidos, é irritantemente vago sobre exatamente como deveria fazê -lo”, disse Steve Vladeck, analista da CRUND CRUDEN CRUDENCIAL e Professor do Centro de Direito da Universidade de Georgetown.

“Por exemplo, se o juiz perguntar ao governo sobre os acordos específicos que é feito com o governo de Salvadorenho e o governo invoca o privilégio de segredos do estado, o que acontece então?” Vladeck adicionado. “É, mais uma vez, punir em um contexto em que o governo pode tirar proveito do pontapé – uma perda para Trump na grande questão, mas uma perda para Abrego García sobre o que mais importa”.

Os três liberais do tribunal não se dissidiram da decisão, mas escreveram separadamente para argumentar que o apelo de emergência do governo Trump deveria ter sido negado na íntegra.

A juíza Sonia Sotomayor apontou o governo para a política existente do ramo executivo que o governo federal deveria “facilitar [an] O retorno de Alien aos Estados Unidos se … a presença do alienígena for necessária para um processo contínuo de remoção administrativa. ”

A declaração de Sotomayor criticou o governo Trump por descartar a remoção equivocada como uma “supervisão”, em vez de “apressar -se a corrigir seu erro flagrante”.

“O governo agora pede uma ordem deste Tribunal que permita que ele deixe Abrego Garcia, marido e pai sem antecedentes criminais, em uma prisão de Salvadorenho por nenhum motivo reconhecido pela lei”, disseram ela e os outros liberais. “O único argumento que o governo oferece em apoio ao seu pedido, que os tribunais dos Estados Unidos não podem conceder alívio quando um deportado atravessar a fronteira, está claramente errado.”

Sotomayor disse que, quando os procedimentos voltarem ao tribunal inferior, o juiz deve “continuar a garantir que o governo cumpra suas obrigações de seguir a lei”. Entre essas obrigações, disse ela, estão várias proteções de devido processo no estatuto de imigração, bem como na convenção das Nações Unidas contra a tortura.

O Abrego Garcia foi preso pelos oficiais do Departamento de Segurança Interna em 12 de março e foi colocado em um dos três aviões com destino a El Salvador dias depois. Mas mesmo o governo Trump reconheceu que um juiz de imigração, anos antes, impediu sua deportação a El Salvador sobre preocupações com sua segurança em seu país natal.

Depois que sua família processou, Xinis ordenou que o governo retornasse Abrego Garcia às 23h59 na segunda -feira. Mas as autoridades de Trump disseram que não poderia negociar com El Salvador que rapidamente e argumentou que os tribunais federais não podiam obrigar a política externa do presidente nem revisar as decisões do procurador -geral de executar ordens de remoção.

Mas o 4º Tribunal de Apelações do Circuito dos EUA, com sede em Richmond, ficou por unanimidade do Abrego Garcia. Dois dos três juízes concluíram que a lei federal apenas retira os tribunais de jurisdição para revisar legal decisões do procurador -geral. Esses juízes também concluíram que Abrego Garcia permaneceu um detido dos Estados Unidos – apenas um que estava sendo temporariamente alojado em El Salvador. Em outras palavras, disse o Tribunal, o governo Trump teve o poder de devolvê -lo por conta própria.

O Abrego Garcia entrou ilegalmente no país por volta de 2011, mas um juiz de imigração em 2019 – depois de revisar as evidências – reteve sua remoção. Isso significava que Abrego Garcia não podia ser deportado para El Salvador. Uma gangue em seu país natal, descobriu o juiz de imigração, estava “tendo alvejando -o e ameaçando -o com a morte por causa dos negócios de sua família”.

O advogado-geral D. John Sauer, o recém-confirmado advogado de apelação do governo Trump, alegou que Abrego Garcia é um “membro do ranking” da gangue MS-13. Como o governo Trump designou o MS-13 como uma organização terrorista estrangeira, argumentou Sauer, a retenção do Tribunal de Imigração não era mais aplicável.

O governo alega que Abrego Garcia foi preso “na companhia de outros membros do ranking de gangues” e que ele foi confirmado como membro da gangue por uma “fonte confiável”.

Mas os advogados de Abrego Garcia enfatizaram que seu cliente não tem acusações criminais em Maryland ou em qualquer outro lugar. E eles negaram seu envolvimento no MS-13.

As evidências sugerem que o Abrego Garcia é “um homem de família empregado com ganho que vive uma vida atenciosa e produtiva”, escreveu a juíza dos EUA Stephanie Thacker, uma candidata a Obama. “O governo não fez nenhum esforço para demonstrar que Abrego Garcia é, de fato, um membro de qualquer gangue”, no caso atual.

O Abrego Garcia foi enviado para a notória prisão em El Salvador em 15 de março. Vários dos imigrantes carregados nesses aviões foram deportados sob a invocação de Trump da Lei de Inimigos Alienígenos de 1798 – uma invocação que atraiu sua própria inundação de desafios legais, incluindo um caso que foi para a Suprema Corte.

Mas Abrego Garcia foi deportado sob diferentes autoridades.

Na terça -feira, o Supremo Tribunal entregou a Trump uma vitória parcial, permitindo que ele continuasse a usar a controversa Lei dos Inimigos Alienígenos, mas também exigindo que as autoridades notificassem as pessoas que poderiam estar sujeitas à lei para que possam tentar revisar seu caso. Ainda não está claro como isso funcionará na prática. O Supremo Tribunal não preencheu detalhes sobre a quantidade de aviso pré -concedida e como os tribunais inferiores devem lidar com esses procedimentos.

A decisão da Suprema Corte também deixou incerta o destino de pessoas que já haviam sido deportadas sob o ato.

Priscilla Alvarez da CNN contribuiu para este relatório.

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.