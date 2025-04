A Suprema Corte permite que Trump congelasse dezenas de subsídios de treinamento de professores

CNN

A Suprema Corte na sexta -feira permitiu ao presidente Donald Trump congelar temporariamente milhões de dólares em subsídios aos estados por abordar a escassez de professores, a primeira vitória do governo no Supremo Tribunal desde o poder de recuperação em janeiro.

A decisão foi de 5-4, com o juiz John Roberts e os três liberais dissidindo.

Trump tentou cancelar os subsídios com base nas alegações de que o dinheiro estava sendo usado para programas que participam de iniciativas de diversidade, equidade e inclusão-uma meta favorita, se mal definida, para a administração. Ao cancelar 104 de 109 doações, o governo enviou uma carta de formulário do que não forneceu detalhes sobre quais programas DEI, especificamente, acreditava que os premiados estavam envolvidos.

Os dois programas de concessão, apoiando o desenvolvimento eficaz do educador e a parceria de qualidade dos professores, são usados ​​para recrutar e treinar professores para trabalhar em comunidades tradicionalmente carentes.

A oito declara a Blue que dependem do financiamento – incluindo Califórnia, Illinois e Nova York – processaram e um juiz federal em Boston emitiram uma ordem bloqueando temporariamente o governo de congelar o financiamento enquanto ele considerou o caso. Um tribunal de apelações se recusou a anular essa ordem e o governo apelou ao Supremo Tribunal em sua bolsa de emergência na semana passada.

O governo concentrou seu apelo em um argumento que soa há semanas ao público e também aos juízes: que um único juiz do tribunal distrital não deve ser capaz de determinar a política nacional – mesmo no curto prazo. Os presidentes anteriores apresentaram argumentos semelhantes quando confrontados com decisões adversas, embora o governo Trump tenha feito isso no caso após o caso entrar rapidamente no Supremo Tribunal.

“Este caso exemplifica uma enxurrada de processos recentes que levantam a questão: ‘Um único juiz da quadra de distrito que provavelmente não tem jurisdição tem o poder desmarcado de obrigar o governo dos Estados Unidos a pagar (e provavelmente perder para sempre)’ milhões em dólares dos contribuintes?” O procurador -geral interino Sarah Harris, o principal advogado de apelação do governo, disse ao Supremo Tribunal no apelo do governo.

Os estados argumentaram em seu próprio briefing que o Tribunal Distrital está considerando o caso em base acelerado e provavelmente emitiria uma nova ordem.

Os juízes são considerados vários recursos de emergência do segundo governo Trump tocando em temas semelhantes. Três desses apelos lidam com os esforços do presidente para acabar com a cidadania da primogenitura e o governo está solicitando especificamente ao tribunal que limite o escopo da liminar em todo o país que o impede de fazê -lo. Outro trata da tentativa do presidente de invocar uma autoridade de guerra, a Lei dos Inimigos Alienígenos, de deportar rapidamente os supostos membros de uma gangue venezuelana.

E o Tribunal já resolveu dois recursos de emergência do governo Trump. Em um, o tribunal permitiu ao chefe de uma agência independente que investiga o denunciante afirma permanecer temporariamente no trabalho enquanto seu caso continuava. Um tribunal inferior finalmente decidiu que Hampton Dellinger poderia ser removido e ele se recusou a apelar. Em outro caso, o tribunal negou o esforço do governo Trump para combater um prazo imposto ao juiz para gastar bilhões de dólares em ajuda externa. O litígio nesse caso está em andamento.

Esta história foi atualizada com desenvolvimento adicional.