A tia de Erik e Lyle Menendez, Terry Baral, encontrou -se insultuoso no hotel

Nossas fontes nos dizem que Terry – que tem 85 anos e luta contra o câncer de cólon – foi esgotado, estressado e traumatizado no ano passado, enquanto toda a família Menendez trabalha para obter os dois irmãos lançamentos da prisão.

Chegou a um ponto de ebulição na sexta -feira, quando os irmãos Menendez aparecem em um tribunal de Los Angeles para uma audiência de ressentimento. Durante a audiência tensa, a equipe de defesa foi com os promotores, enquanto a aparência da família Meneendez.

A certa altura, os promotores mostraram fotos da cena do crime gráfico do duplo assassinato de José dando Kitty Menendez Para.

Mark Geragos – O advogado dos irmãos Meneendez que coanche o TMZ’s “2 homens irritados” O podcast Blasted the Move como um “show de cães e pôneis” … acrescentando que os promotores estão apenas tentando lamentar o caso de assassinato original. Mais tarde, ele chamou o promotor por não mostrar nenhuma preocupação com as vítimas – a família – que ele diz estar “sendo traumatizada pelo promotor político”.