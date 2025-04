A USAID reverte o curso e restaura alguns contratos de ajuda humanitária após o aviso de PMA de possíveis consequências mortais

CNN

A Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID) reverteu o curso na terça -feira e restaurou vários contratos de ajuda humanitária do World Food Program depois de cancelá -los no fim de semana, disse uma fonte familiar à CNN.

A reversão ocorre depois que o programa mundial de alimentos alertou na segunda -feira que os cortes poderiam “chegar a uma sentença de morte para milhões de pessoas que enfrentam extrema fome e fome”. A agência da ONU disse que recebeu notificação do governo Trump “indicando que o financiamento para assistência alimentar de emergência em 14 países foi encerrado”.

De acordo com a fonte familiar, a USAID restaurou seu financiamento para programas de PAM no Líbano, Síria, Iraque, Jordânia, Equador e Somália.

Jeremy Lewin, um dos principais funcionários da USAID, afiliado ao Departamento de Eficiência do Governo, solicitou em um e -mail na terça -feira que os terminações fossem rescindidos.

“Desculpe por todos os prêmios”, ele escreveu no e -mail, que foi visto pela CNN. “Existem muitas partes interessadas e precisamos fazer melhor sobre o equilíbrio desses interesses concorrentes – isso é minha culpa e assumo a responsabilidade”.

Também foram restaurados quatro contratos que apoiam o trabalho da Organização Internacional de Migração na região do Pacífico, disse a fonte.

Não é a primeira vez que a agência escavada por Doge reverteu o curso depois de encerrar um contrato para a ajuda que salva vidas. A última reversão, relatada pela Reuters, foi mencionada pelo porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce, em um briefing do Departamento de Estado.

“Havia alguns programas que foram cortados em outros países que não deveriam ser cortados, que foram revertidos e colocados no lugar”, disse ela sem fornecer detalhes sobre os programas restaurados.

Os EUA não “se afastaram de nossos compromissos em fornecer ajuda alimentar para salvar vidas”, disse ela na terça -feira.

A CNN entrou em contato com o Departamento de Estado para comentar.

Ainda assim, muitos dos fundos da ajuda humanitária da USAID permanecem cortados, incluindo todos os seus contratos restantes para o Afeganistão e o Iêmen Aid.

Bruce disse na terça -feira que “85% dos programas da USAID anteriormente existentes com o programa mundial de alimentos em todo o mundo permanecem ativos e em andamento”, mas observaram que “um número limitado” foi encerrado.

Esses incluíam programas no Afeganistão e no Iêmen, ela confirmou, dizendo que foram cancelados “por meio de uma ordem executiva que foi emitida com base na preocupação de que o financiamento estivesse beneficiando grupos terroristas, incluindo os houthis e o Taliban”.

Um porta -voz do Comitê Internacional de Resgate disse à CNN que a USAID cancelou o financiamento por seu trabalho no Afeganistão, que era “uma tábua de salvação para os estimados 23 milhões de pessoas em necessidade humanitária”. O porta -voz disse que seu trabalho abordou a insegurança alimentar aguda e algumas das formas mais severas de desnutrição, bem como serviços e serviços de saneamento e serviços para mulheres e crianças.

A USAID também cancelou contratos com o PAM por assistência alimentar e outros serviços na Somália, Níger e Jordânia, disse o funcionário. Eles estavam entre as dezenas de contratos para o trabalho que salva a vida – muitos dos quais haviam sido limpos anteriormente para continuar – que foram encerrados pela USAID no fim de semana passado.

Bruce disse que outros prêmios “foram demitidos porque prestaram assistência baseada em dinheiro, que o governo está se afastando de determinadas preocupações sobre o uso indevido e a falta de responsabilidade apropriada para os contribuintes americanos aqui em casa”.

As autoridades humanitárias criticaram a última rodada de cortes e alertaram que poderiam ter consequências de vida ou morte.

“Essa retirada repentina de apoio humanitário vital terá conseqüências devastadoras para milhões de pessoas”, disse Tom Hart, presidente e CEO da Interação, uma aliança de organizações não-governamentais.

“Convidamos o governo a reverter essas decisões e colaborar com a implementação de ONGs em uma abordagem responsável à assistência que salva vidas”, disse ele. “Também pedimos ao Congresso que afirme sua autoridade de supervisão para garantir que os compromissos humanitários da América sejam cumpridos”.

Esta história e manchete foram atualizadas com desenvolvimentos adicionais.