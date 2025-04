Aaron Pico sempre soube que o UFC era seu destino: ‘A menos que você seja um campeão do UFC, você não tem o respeito’

Aaron Pico definitivamente apreciou seu tempo lutando pelo Bellator MMA, mas ele sempre soube que se realmente quisesse ser considerado o melhor do mundo, sua jornada tinha que levar ao UFC.

Depois de passar uma luta no PFL após uma aquisição de todos os ativos do Bellator, o agora 28 anos de idade atingiu a agência livre depois que seu contrato expirou e ele imediatamente fez o objetivo de ingressar na lista do UFC. Após uma briga pública que acabou levando a PFL a abandonar os direitos correspondentes a ele, Pico assinou oficialmente com o UFC na terça -feira e agora o trabalho duro começa realmente.

“É a maior organização do mundo, e não vejo ninguém para que eles sejam honestos com você”, disse Pico ao MMA lutando pelo UFC antes de sua assinatura. “É apenas o nível mais alto. Vamos chamá -lo de que é. Tenho certeza de que há caras em outras organizações que podem competir e ganhar títulos, mas, a menos que você seja um campeão do UFC, você não tem o respeito. Por que você acha que Patricio Pitbull quer ir ao UFC tão ruim?

“Muitas pessoas querem fazer isso porque é a melhor organização do mundo e você vê a potência. Você vê a quantidade de trabalho que eles dedicam. Não diz que outras organizações não, mas tenho certeza de que todos esses caras no UFC trabalham dia após dia.

É claro que Pitbull foi o atual campeão do Bellator Featherweight antes de também garantir sua libertação e assinou com o UFC com sua estréia no sábado contra Yair Rodriguez.

Pico queria o mesmo tipo de oportunidades, especialmente quando ele entra no auge de sua carreira com esperança de que ele faça uma corrida com um título do UFC mais cedo ou mais tarde.

“Estou melhorando”, disse Pico. “É uma loucura pensar. Eu sempre penso na minha primeira luta e onde estava mentalmente e nas coisas que eu conhecia em comparação com agora. É tão louco para mim. Acho que como eu lutei? As habilidades que estou adquirindo agora e ainda estou aprendendo muito com todos os meus treinadores. Finalmente, estou no momento em que eu vou lutar com alguém em um determinado dia.

“Porque alguns anos atrás, quando eu comecei, sempre há [that feeling] Vou lutar, sempre tive isso dentro de mim, mas ainda há um pouco de hesitação. Não sei disso, não sei sobre isso. Mas desde que estou perto de Brandon Gibson e o treinador Greg [Jackson] E eu dediquei muito tempo e esforço com eles, finalmente estou no ponto da minha vida em que eu vou lutar contra alguém com 145 libras ou qualquer pessoa no mundo. Agora é a hora de fazer isso. ”

Muito parecido com Michael Chandler e Kayla Harrison antes dele, Pico está se juntando à lista do UFC com muito hype e expectativa, mas nenhuma maior que as aspirações que ele tem para si.

Pico ainda não é necessariamente um nome familiar, mas ele sempre sentiu que isso mudaria assim que pousar no UFC. Agora ele finalmente teve a chance de provar isso.

“Os fãs do UFC ainda não me viram”, disse Pico. Eu acho que é um jogo de bola totalmente diferente. Estou animado.”