Aaron Pico Sinais com o UFC depois de sair da PFL em agência gratuita

Aaron Pico é oficialmente um lutador do UFC.

O candidato a penas garantiu sua libertação do PFL e assinou um acordo para ingressar na lista no UFC. Fontes próximas à situação confirmaram as notícias para o MMA lutando na terça -feira.

Pico mais tarde confirmou sua assinatura com um post no Instagram.

“Depois de anos de trabalho duro, dedicação e crença inabalável, assinei oficialmente com o UFC!” Pico escreveu. “Isso é mais do que apenas um sonho tornado realidade; é o começo de um novo capítulo. Obrigado à minha família, meu gerente Ali Abdelaziz, treinadores, parceiros de treinamento e todos que me apoiaram nessa jornada. Sua crença em mim alimentou meu fogo.

“O objetivo final? Tornar -se o campeão do UFC. Estou pronto para trabalhar mais do que nunca para tornar isso realidade.”

O acordo se reúne depois que Pico estava tecnicamente sem contrato com o PFL, mas a promoção ainda mantinha direitos de correspondência. Mais tarde, Pico disse ao MMA Fighting que planejava sentar e esperar esses direitos correspondentes, se é isso que era necessário para ele finalmente ser capaz de perseguir seu sonho para competir no UFC.

Por fim, o PFL deixou o Pico ir e agora assinou com o UFC com sua luta de estréia que deve ser reservada em um futuro próximo.

O lutador de 28 anos foi uma das principais perspectivas a fazer a transição para o MMA depois que ele cresceu com um fundo de luta e boxe. Pico assinou contrato com o Bellator MMA enquanto ele ainda era adolescente, mas continuou perseguindo seus sonhos de luta livre antes de acabar por fazer a equipe olímpica de 2016.

Ele finalmente fez sua mudança para o MMA, mas enfrentou algumas lutas iniciais depois de sofrer uma perda em sua luta de estréia.

Pico finalmente mudou as coisas e se uniu a treinadores como Brandon Gibson e Greg Jackson antes de fazer uma corrida de 9-1 em suas 10 lutas finais entre Bellator e PFL. Sua única perda ocorreu depois que Pico sofreu uma lesão no ombro esquisita em uma luta contra Jeremy Kennedy que o impediu de continuar além da rodada de abertura.

Ele rapidamente se recuperou daquela luta com mais três vitórias, incluindo um nocaute sobre Henry Corrales no início de 2024, o que o ajudou a vingar uma derrota anterior em sua carreira.

O Pico agora se junta à lista do UFC com a esperança de fazer uma rápida elevação nas fileiras de peso penas com a promoção prestes a coroar um novo campeão no sábado, quando Alexander Volkanovski enfrenta Diego Lopes no evento principal do UFC 314.