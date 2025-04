Abertura da FliPenedo terá performance musical e recital de poemas e poesias

Penedo está pronta para realizar a 4ª edição da Festa Literária, evento anual cuja abertura oficial acontece nesta quarta-feira (09), no Theatro Sete de Setembro, a partir das 18 horas.

Além da solenidade de abertura com a presença do prefeito Ronaldo Lopes e autoridades, o público contará com uma performance musical feita pela cantora e multi-instrumentista Ana Gal.

Após a performance musical, será a vez do recital de poemas e poesias com o ator Chico Assis, a poeta Giovanna Luneta e o penedense Roberto Lemos, mais conhecido pelo personagem “Dão Pedu”.

A programação da FliPenedo é vasta e inclui oficinas, bate-papos, mesas-redondas, contação de histórias, lançamentos de livros e muito mais. Este ano, o evento vai homenagear o cineasta Cacá Diegues e o jurista e escritor Paulo Lobo, ambos alagoanos.

A programação completa e as inscrições nas oficinas e demais atividades estão disponíveis no site do evento: https://pene.do/flipenedo.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da SETUREC