Ação Penedo Contra o Sarampo alerta sobre a importância da vacinação

O sarampo é uma doença altamente contagiosa que já foi uma das principais causas de mortalidade infantil em todo o mundo, situação revertida a partir da descoberta da vacina na década de 1960.

O uso massivo em campanhas de vacinação gerou o nível de controle do sarampo, até o surgimento recente do negacionismo. O ressurgimento da doença era só uma questão de tempo e já ocorre em países como Estados Unidos, Canadá, Argentina e agora no Brasil.

O Ministério da Saúde já confirmou casos de sarampo em São Paulo, Rio de Janeiro, Distrito Federal e no Rio Grande do Sul, sendo que a única forma de evitar a contaminação é estar imunizado.

Por isso, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Penedo realizou uma ação de alerta sobre a reintrodução do sarampo no Brasil, com equipe da saúde informando a população sobre a importância da vacina tríplice viral como prevenção.

“A queda nas taxas de vacinação no Brasil tem permitido a reintrodução do sarampo em algumas regiões, por isso tivemos a ideia de levar a informação para a população e fazer o alerta sobre a importância da vacinação”, reforça a Secretária Municipal de Saúde, Waninna Mendonça, sobre o procedimento disponível em todos os postos de saúde de Penedo.

De acordo com o Ministério da Saúde, a administração da primeira dose deve ser aplicada aos 12 meses de idade (tríplice viral – sarampo, caxumba e rubéola) e a segunda aos 15 meses (tetra viral– sarampo, caxumba, rubéola e varicela).

Adultos com idade até 29 anos que não tomaram a vacina quando criança seguem o mesmo esquema vacinal, ou seja, precisa tomar duas doses. Quem tem mais de 30 anos de idade e nunca foi vacinado contra sarampo precisa receber apenas uma dose.

O sarampo é uma doença cuja transmissão ocorre por meio de gotículas liberadas por pessoa doente ao tossir, espirrar, falar ou até respirar. O vírus pode permanecer ativo em superfícies e no ar por várias horas, aumentando o risco de contaminação da doença que pode ocasionar pneumonia, infecções de ouvido, inflamação no cérebro e até óbito.

Os principais sintomas do sarampo são: febre alta; manchas vermelhas na pele, que começam no rosto e atrás das orelhas e se espalham pelo corpo; tosse e coriza; olhos vermelhos e irritados; pequenas manchas brancas dentro da boca (conhecidas como manchas de Koplik) e cansaço intenso.

Texto Gabriela Flores

Fotos Divulgação SMS