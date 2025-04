Admin Trump em estágios iniciais de planejamento de um desfile militar de junho em Washington, DC

CNN

O governo Trump está nos estágios iniciais do planejamento de um desfile militar em Washington, DC, em junho para comemorar o 250º aniversário do Exército, disseram duas autoridades de defesa à CNN na segunda -feira.

O prefeito de Washington, Muriel Bowser, na segunda -feira também confirmou que a cidade está discutindo com a administração, um dia depois que o jornal de Washington City relatou os planos de um desfile militar a ser realizado em 14 de junho. Essa data é o 250º aniversário do estabelecimento do Exército dos EUA e do presidente Donald Trump, 79 anos.

Os planos preliminares exigem que o desfile se estenda do Pentágono em Arlington até a Casa Branca, disseram às autoridades de defesa à CNN.

Questionado sobre o desfile na segunda -feira, Bowser disse aos repórteres que o governo havia procurado recentemente as autoridades da cidade de DC para discutir a idéia.

“Ainda não me envolvi diretamente nisso”, disse ela. “Entendo que – acho que era a segurança interna, talvez a Casa Branca – procurou nossa Força -Tarefa de Eventos Especiais, que é o que a maioria das pessoas querendo fazer um desfile no distrito. Então, eu diria que está em seu estágio inicial. Sim, eles chegaram. Não sei se está sendo caracterizado como um desfile militar.”

Um oficial de defesa disse à CNN na segunda -feira que os planos para uma grande celebração para os 250 do Exércitoth O aniversário está em consideração há aproximadamente um ano e começou antes da eleição em novembro.

Mas a idéia de adicionar um desfile à celebração surgiu mais recentemente em conversas entre o Exército e a Casa Branca, que lidera o esforço e o planejamento do desfile nas últimas semanas, disse outro funcionário da defesa. Trump ainda não assinou planos finais para o desfile, no entanto, disseram as autoridades.

O porta-voz do Exército, coronel Dave Butler, disse à CNN que “qualquer discussão sobre o desfile é pré-decisional neste momento. Pretendemos ter uma celebração de nível nacional para ajudar a construir orgulho no exército da América e aumentar o orgulho na América”.

Dado o marco significativo de 250 anos, as autoridades disseram que o Exército está analisando as opções para tornar sua celebração anual muito maior, com mais demonstrações de capacidade, demonstrações estáticas de equipamento e mais envolvimento com a comunidade.

O evento provavelmente envolverá a equipe de paraquedas de demonstração do Exército, os Cavaleiros de Ouro, os veículos blindados de combate a Bradley e veículos táticos leves, disseram as autoridades, embora provavelmente não incluísse tanques M-1 Abrams devido ao seu tamanho e peso.

Bowser na segunda -feira expressou preocupação com a possibilidade de que os tanques pudessem danificar as ruas da DC, mas uma das autoridades de defesa enfatizou que o exército está trabalhando em coordenação com os engenheiros civis para garantir que não haja danos nas estradas se houver um desfile.

O planejamento do desfile remonta ao primeiro mandato de Trump, quando ele esperava sediar um desfile de estilo militar, mas a cancelou depois que a cidade disse que custaria dezenas de milhões de dólares, informou a CNN anteriormente. Não está claro o quanto o desfile é estimado para custar desta vez.

Um porta -voz do prefeito não respondeu imediatamente a uma pergunta pedindo mais detalhes sobre a coordenação do governo com a cidade para planejar um desfile. A CNN entrou em contato com a Casa Branca e o DHS para comentar.

O presidente do Condado de Arlington, Takis Karantonis, disse em comunicado na segunda -feira que o condado foi contatado pelo Serviço Secreto na sexta -feira “sobre a possibilidade de um desfile militar para comemorar o 250º aniversário do Exército dos EUA, mas nenhum detalhe adicional foi oferecido”.

O município, que abriga o Pentágono e muitos militares ativos e aposentados, não recebeu um pedido formal do governo federal por qualquer assistência para o desfile, acrescentou.

“Neste momento, não está claro para mim qual seria o escopo do desfile …”, disse Karolaris, “mas espero que o governo federal continue sensível à dor e às preocupações de inúmeros moradores militares e veteranos, que perderam ou perdem seus empregos nas recentes decisões federais, à medida que refletem sobre a melhor maneira de celebrar o aniversário do exército” ””