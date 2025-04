Administração Trump olhando para fechar quase 30 embaixadas e consulados no exterior

Washington

CNN

–



O governo Trump está analisando quase 30 embaixadas e consulados no exterior, pois olha mudanças significativas em sua presença diplomática no exterior, de acordo com um documento interno do Departamento de Estado obtido pela CNN.

O documento também recomenda reduzir a pegada nas missões diplomáticas dos EUA na Somália e no Iraque – dois países que foram essenciais para os esforços de contraterrorismo dos EUA – e “redimensionar” outros postos avançados diplomáticos.

As mudanças propostas surgem em meio a uma revisão esperada mais ampla da agência diplomática dos EUA como o governo Trump, estimulado pelo Departamento de Eficiência do Governo apoiado por Elon Musk, faz com que os esforços dramáticos diminuam o governo federal. Não está claro se o secretário de Estado Marco Rubio assinou os fechamentos propostos.

A CNN entrou em contato com o Departamento de Estado para comentar o documento.

O documento recomenda o fechamento de 10 embaixadas e 17 consulados. Muitos dos posts estão na Europa e na África, embora também incluam aqueles na Ásia e no Caribe. Eles incluem embaixadas em Malta, Luxemburgo, Lesoto, República do Congo, República da África Central e Sudão do Sul. A lista também inclui cinco consulados na França, dois na Alemanha, dois na Bósnia e Herzegovina, um no Reino Unido, um na África do Sul e outro na Coréia do Sul.

O documento propõe que os deveres das embaixadas fechadas sejam cobertas por postos avançados nos países vizinhos.

O governo anunciou indicados embaixadores para apenas duas das embaixadas recomendadas para o fechamento – Malta e Luxemburgo.

A CNN informou em março que o Departamento de Estado estava se movendo para fechar alguns dos consulados listados no documento interno.

As embaixadas e consulados servem como postos avançados importantes para o Departamento de Estado. Eles fornecem serviços como processamento de vistos e assistência para cidadãos americanos necessitados. As postagens também coletam informações para enviar de volta a Washington, DC, e as autoridades dizem que são uma ferramenta diplomática importante, pois os EUA procuram contra -nações como a China. A maioria dos consulados não possui uma grande força de trabalho.

O documento, que diz que é o subsecretário do Departamento de Estado para as recomendações da administração para o fechamento, observa que “as postagens foram avaliadas com base no feedback das agências regionais e na interagência, carga de trabalho consular, custo por USDH (contratação direta dos EUA), condição de instalações e classificações de segurança”.

Para o “redimensionamento” recomendado, o documento observa que as missões dos EUA no Japão e no Canadá “poderiam servir como uma grande missão modelo consolidando o suporte ao consulado em uma unidade especializada” em postos maiores.

Ele propõe “Postagens de pegada leve no estilo flexível com foco e pessoal limitado” em vários países, bem como “liderança dupla de comodidade” em postos de multi-missão, como a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico e UNESCO em Paris.