Adolescente acusado de assassinato depois de supostamente esfaquear o aluno até a morte no HS Track Te

Adolescente supostamente esfaqueia o aluno até a morte no encontro

Atletismo do ensino médio

Uma criança de 17 anos foi acusada de uma acusação de assassinato … depois que ele supostamente esfaqueou outro garoto de 17 anos durante uma briga em um encontro no ensino médio no Texas na quarta-feira.

A polícia de Frisco recebeu o incidente por volta das 10 horas no Estádio Kuykendall do Frisco Independent School District … onde vários estudantes estavam competindo no campeonato da Universidade Interscholastic League (UIL) 11-5A.

Segundo policiais, a Frisco Centennial High School Carmelo Anthony Matou a Frisco Memorial High School Austin Metcalf Após um despacho no evento.

Detalhes em torno do suposto argumento não foram disponibilizados imediatamente … embora as autoridades tenham feito medidas estaduais que salvam vidas foram fornecidas a Metcalf após as pertences.

Anthony agora está sendo mantido sob a acusação criminal de primeiro grau sem fiança.

“O Departamento de Polícia da Polícia de Frisco sofre com todos os afetados por esse castelo de elenco e estende mais profundas condolências à família, estudantes, estudantes e funcionários da vítima que superam a dor inimaginável”. “O departamento está colaborando com o Distrito Escolar Independente de Frisco e continuará a fornecer qualquer apoio necessário durante isso durante esse momento incrivelmente difícil”.

Metcalf se descreveu como um jogador de futebol de um metro e meio de 220 libras com um GPA de 3,97 é sua página X. Seu último post no aplicativo de mídia social afirmou: “Fé que Deus me pegou ❤️ e meu trabalho será recompensado”.

Enquanto isso, Anthony se descreveu como um futebol de 5 pés e 10 e 175 libras com um GPA de 3,7.