Advogado do Departamento de Justiça de licença depois de expressar frustração no tribunal com o governo sobre deportado por engano

O Departamento de Justiça colocou em deixar um advogado de imigração do governo que, no tribunal, esta semana expressou frustração por não poder responder a perguntas -chave de um juiz sobre um caso de deportação equivocada, de acordo com duas pessoas familiarizadas com o assunto.

Erez Reuveni argumentou o caso do governo na deportação de Kilmar Armando, Abrego Garcia, que o governo disse ter sido enviado a seu nativo de El Salvador no mês passado devido a um erro clerical, apesar de uma ordem judicial que não foi deportada.

Um juiz de Maryland ordenou que o Abrego Garcia fosse devolvido na noite de segunda -feira, mas o governo Trump apresentou no sábado uma estadia de emergência para bloquear o pedido. O governo disse no início desta semana em um processo judicial que não poderia devolvê -lo porque agora está sob custódia de salvadorenho.

Reuveni disse no tribunal da posição do governo: “Nossos únicos argumentos são jurisdicionais … ele não deveria ter sido enviado a El Salvador”.

Questionado sobre por que os EUA não podiam simplesmente pedir seu retorno, Reuveni disse: “A primeira coisa que fiz quando recebi esse caso na minha mesa é fazer a minha mesma pergunta aos meus clientes”, acrescentando que ele não recebeu uma resposta direta.

O procurador -geral Pam Bondi discordou de como Reuveni lidou com o caso no tribunal.

“Na minha direção, todo advogado do Departamento de Justiça é obrigado a defender zelosamente em nome dos Estados Unidos. Qualquer advogado que não cumprir essa direção enfrentará consequências”, disse Bondi em comunicado à CNN.

Em um processo judicial no início desta semana, o governo Trump admitiu que Abrego Garcia, um pai de Maryland de três, foi deportado “por causa de um erro administrativo”. Esse arquivamento pareceu ser a primeira vez que o governo admitiu um erro relacionado aos seus recentes vôos de deportação para El Salvador, que estão agora no centro de uma batalha legal.

“Em 15 de março, embora o gelo estivesse ciente de sua proteção contra a remoção para El Salvador, Abrego Garcia foi removido para El Salvador por causa de um erro administrativo”, disse o documento de 31 de março do governo Trump.

Reuveni não respondeu a um pedido de comentário. No LinkedIn, cinco meses atrás, ele postou que havia sido promovido a uma nova posição como vice -diretor interino no Escritório de Litígios de Imigração.

A falta de informação dos advogados do Departamento de Justiça em tribunal sobre certos casos apresentou uma questão, pois alguns não conseguem responder a perguntas dos juízes.

Kaanita Iyer da CNN e Priscilla Alvarez contribuíram para este relatório.