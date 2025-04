Agência de ajuda externa Millennium Challenge Corporation para desligar como parte dos esforços do Doge

CNN

–



Uma agência federal que se concentra em promover o crescimento econômico nos países em desenvolvimento está sendo efetivamente fechado como parte dos esforços do Departamento de Eficiência do Governo de Elon Musk para reduzir os gastos federais, disseram fontes à CNN.

Na terça -feira, os funcionários da agência foram notificados por e -mail de que “em breve haverá uma redução significativa” na equipe e nos programas – apenas uma semana após a chegada de Doge à MCC, de acordo com uma fonte familiarizado com o assunto. A fonte acrescentou que os funcionários poderiam ser colocados em licença administrativa assim que 5 de maio.

A CNN entrou em contato com a MCC e o DOGE para comentar.

É o governo Trump e o mais recente ataque do Doge à ajuda externa dos EUA. O governo mudou -se para fechar a Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional e foi atrás do Instituto de Paz dos EUA e da Fundação de Desenvolvimento Africano, entre outros. Muitos desses esforços enfrentaram ações judiciais.

O MCC, criado pelo Congresso em 2004, fornece “subsídios com limites de tempo” a dezenas de países em desenvolvimento, incluindo Ucrânia, El Salvador e Nepal, para infraestrutura e reforma de políticas.

Semelhante a cortes em outras agências federais, a fonte disse à CNN que os funcionários da MCC receberam a opção de um incentivo de aposentadoria antecipado ou um programa de demissão diferida, no qual serão colocados em licença administrativa e pagos até 30 de setembro. Os funcionários têm até terça -feira para se inscrever em ambos os programas, segundo duas fontes.

A primeira fonte descreveu a equipe da agência se sentindo “destruída” depois de receber o email, acrescentando: “É um tapa na cara”.

A MCC foi vista como a resposta dos EUA à iniciativa de cinto e estrada da China, que também financia infraestrutura nos países em desenvolvimento. Os EUA há muito tempo se opõem à iniciativa chinesa e os países dissuadidos de participarem.

Charles Kenny, membro sênior do Centro de Desenvolvimento Global, observou que “a Millennium Challenge Corporation é praticamente o único pedaço da infraestrutura do setor público do governo dos EUA nos países em desenvolvimento – o tipo de coisa da iniciativa de cinto e estrada da China fez, apenas com subsídios e não empréstimos”.

No entanto, com grandes cortes recentes de ajuda externa, como a MCC e a USAID, os críticos dizem que os EUA estão cedendo influência em países como a China.