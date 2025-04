Alajuense justificou sua demanda contra a FIFA, León e Pachuca antes do TAS

Nesta quarta -feira, a liga manteve uma audiência em Madri como parte do processo legal para um local na Copa do Mundo de 2025

Com o apoio de sua equipe jurídica e a condenação de ter conquistado seu lugar na quadra, a Alajuense Sports League estrelou na quarta -feira um evento sem precedentes, apresentando seus argumentos perante a Tribunal de Arbitragem Esportiva (TAS), em Madri, Espanha.

A platéia foi realizada na Câmara de Comércio Oficial e Indústria de Madri e começou às 9h30, horário local (1h30 na Costa Rica).

Nele, três representantes do clube viajaram de Costa Ricaacompanhado por dois advogados da empresa espanhola Lei da Esportecontratada para este caso.

O objetivo do vermelho e do preto é claro: que o TAS lhes dá o direito de participar da Copa do Mundo de 2025 do Club, depois de considerar que seus méritos esportivos – incluindo o campeonato de dois tempos na Copa da Concacaf da América Central – são suficientes para estar na consulta do Top Club.

O processo foi movido contra os clubes da FIFA e mexicanos León e Pachuca, ambos pertencentes ao grupo Pachuca.

A disputa surge depois que a FIFA desqualificou o leão do torneio por uma suposta violação dos regulamentos de multiplicidade, sem conceder a cota a Alajuensepróximo em méritos esportivos.

“O caso foi tratado com Mable, mas nos deixa bons sentimentos”, disse o advogado Leon Weinstock, que representou a liga durante a audiência.

Joseph Joseph, Presidente da Alajuense após a platéia contra o TAS em Madri. 2025. @Ldacr

Durante a sessão de seis horas, foram ouvidas as alegações das quatro partes envolvidas: FIFA, Pachuca, León e Alajuense.

O caso foi avaliado por três árbitros designados pelo TAS.

Weinstock enfatizou que “havia argumentos de peso da FIFA, Pachuca e León, mas defendemos firmemente a posição do Liga”.

A culpa do TAS é esperada para o início de maio e pode marcar um precedente importante na América Central.

Enquanto isso, em Alajuense, eles confiam que sua luta nos palcos tem um resultado favorável.

“O processo concluiu, o clube agora está aguardando a resolução final de que o TAS será transmitido nas próximas semanas. Liga Esportiva Alajuense Ele reitera seu compromisso com a defesa de seus interesses e a integridade das competições “, concluiu a equipe de Manudo