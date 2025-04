Alavés vs Real Madrid: Ancelotti diz que sofrem de desaceleração geral

O treinador do Real Madrid descartou problemas de desempenho individuais após as críticas a Vinícius

Madri – Carlo Ancelotti Ele afirmou que ele REAL MADRID RULCURNA Na última semana, é porque A equipe não cedeu juntose não para decepcionar ações dos jogadores como o que indicava Vinícius Júniorna conferência antes de sua visita a Alavés.

Viníciusque foi assobiado por alguns fãs na derrota do Real Madrid Por Laliga contra Valência no fim de semana passado, ele também foi criticado depois de não se destacar na derrota por 3 a 0 na primeira partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Arsenal na terça-feira.

Carlo Ancelotti, em uma entrevista coletiva Efe

O internacional brasileiro e o corredor -up da bola de ouro marcou apenas três gols por Madri em todas as competições nos últimos dois meses, enquanto a equipe está atrás do Barcelona na luta pelo título de Laliga e agora precisa superar o Arsenal na segunda mão na quarta -feira em Santiago Bernabau.

“É difícil dizer isso”, disse Ancelotti em uma entrevista coletiva no sábado, quando foi convidado a explicar a falta de gol de Vinícius e Rodrygo.

“Especialmente na última semana, houve uma crise geral, não apenas na eficiência que tivemos no ataque.

“Recebemos muitos objetivos nesses últimos jogos, e é aí que precisamos cortar. A força defensiva é fundamental, especialmente em um momento em que os atacantes não são tão eficazes como nunca”.

Kylian Mbappé é o maior goleador do Real Madrid nesta temporada com 22 gols em Laliga, seguido por Vinícius com 11 e Jude Bellingham com oito.

Ancelotti tem um contrato com Madri até 2026, mas a maneira pela qual a derrota foi produzida contra o Arsenal questionou seu futuro além deste verão na mídia.

“Eu não deveria ter que falar sobre meu futuro porque meu contrato é bastante claro”, disse Ancelotti. “Eu tenho mais um ano restante e depois falaremos sobre o futuro, como sempre, no final da temporada”.

O clube sempre me apoia e me ajuda, especialmente em tempos difíceis. Ancelotti foi perguntado se o esforço de Madri contra o Arsenal havia sido o fator-chave na derrota por 3-0.

“As estatísticas são muito claras. Corremos menos do que o nosso rival”, disse ele. “Isso nos afetou; poderíamos ter feito muito mais, mas não é apenas sobre isso.

“Isso aconteceu nos anos anteriores. A distância total não é a mesma que a distância de Sprint. Sempre corremos menos e, apesar disso, vencemos dois campeões. Contra o Arsenal, fizemos menos em todos os aspectos: distância total, sprints contam … em tudo. Eles trabalharam mais”.

Os jogadores do Real Madrid visitaram um total de 101,2 quilômetros no jogo, em comparação com 113,9 quilômetros de arsenal.

Ancelotti confirmou que o meio -campista Dani Ceballos, que havia se tornado uma peça importante da equipe antes de sofrer uma lesão no tendão em fevereiro, estava pronta para enfrentar Alavés na Laliga no domingo.