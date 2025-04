“Alerta Amber”: Plid/AL comemora a adesão do estado ao sistema que fará diferença na busca por crianças desaparecidas

O Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos (Plid/AL) tem agora mais um grande aliado na busca por crianças e adolescentes que sejam vítimas de sequestros, o sistema “Alerta Amber”. Alagoas é 17º estado da federação a utilizar a ferramenta oriunda dos Estados Unidos e já conseguiu elucidar casos no Brasil. Nesta sexta-feira (11), a coordenação do PLID/AL provocou a Polícia Civil de Alagoas, por meio do Departamento de Desaparecidos da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para atuar no caso de uma recém-nascida que teria sido sequestrada na BR -101, área da cidade de Novo Lino, sendo tomada dos braços da mãe e levada por ocupantes de um carro preto.

Para se ter uma ideia do poder da ferramenta, assim que uma criança ou um adolescente desaparece ou são vítimas de sequestro as autoridades competentes, nos seus respectivos estados, enviam informações ao Ministério da Justiça e este, por sua vez, ativa o Amber Alerts e um comunicado especial é enviado à Meta. Instantaneamente há a publicação do fato ocorrido no Facebook e no Instagram no raio de até 160km.

Para Marluce Falcão, o Alerta Amber é de fundamental importância nas buscas pela dimensão do alcance via redes sociais

“Dois novos aliados importantes ingressaram na rede de busca de Desaparecidos do PLID-AL, o Delegado Ronilson Medeiros que passa a integrar a Coordenação de busca de Desaparecidos da DHPP, da Polícia Civil, e a novidade da Segurança Pública de Alagoas já contar com o Programa ALERTA AMBER, um instrumento que permitirá que a notícia do desaparecimento seja disseminada nas redes sociais da plataforma META. Hoje a SSP/AL fez o primeiro alerta amber da recém-nascida Ana Beatriz, que teria sido arrebatada dos braços de sua mãe na cidade de Novo Lino/AL. Quando você receber o ALERTA AMBER ou o CARD do PLID-MPAL, compartilhe e faça parte dessa REDE de solidariedade “, explica a coordenadora do PLID/AL, promotora de Justiça Marluce Falcão

O Plid/AL antes de o estado aderir ao Alerta Amber conseguiu resolver o caso de um adolescente sequestrado, acionando a polícia de outro estado que já havia adotado o sistema. Além de ser acionado em casos de crianças e adolescentes desaparecidos, o Amber pode ser acionado, também, quando houver crianças e adolescentes em possível situação de lesão corporal grave ou morte, ou ocasiões em que as autoridades entendam que o ocorrido levanta suspeitas.

Origem

O “Alerta Amber” foi criado após o sequestro da americana Amber Hagerman, de apenas 9 anos, crime ocorrido em 1996, no Texas, Estados Unidos. Ela despareceu quando após sair com o irmão mais novo para andar de bicicleta em um estacionamento de um supermercado na cidade de Arlington e conforme o depoimento de testemunhas foi sequestrada por uma caminhonete preta. Um vizinho viu a ação do sequestrador e, imediatamente, denunciou o caso à polícia. O caso nunca foi resolvido.

A repercussão do caso mobilizou moradores do Texas que passaram a ligar para rádios propondo a criação de um sistema de transmissão que pudesse ajudar a localizar crianças desaparecidas. As rádios abraçaram a causa e, durante dois anos, foram repassando informações sobre tais desaparecimentos até ser criado um sistema automático de notificação, que originou o AMBER Alert.