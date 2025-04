Alex Cora, gerente do Red Sox, está impressionado com o calendário de futebol exaustivo

Alex Cora, gerente do Red Sox, confessa seu gosto pelo futebol e compara o calendário europeu de futebol e as principais ligas de beisebol.

O gerente do Boston Red Sox, Alex Cora, disse que não se tornou fã de futebol até visitar Anfield em 2019 para ver o jogo entre Liverpool e Manchester City, mas a partir desse momento ele sente uma grande admiração por quão intenso o calendário de futebol é comparado à estação exaustiva de Major League Baseball.

“Estou impressionado com o fato de que, se você é o quarto, é realmente uma ótima temporada porque você se qualifica para a Liga dos Campeões”, disse Cora ao fundador de Men in Blazers Media NetworkRoger Bennett, sobre a Premier League. “Você tem tantas batalhas entre vocês que é loucura, certo?

A temporada 2024-2025 acabará sendo a mais longa da história, já que a FIFA agendou o Copa do Mundo do Clube Por quatro semanas nos Estados Unidos, em junho e julho.

Os principais jogadores falaram no outono passado sobre a sobrecarga de partidas, e Rodri, Erling Haaland, Kylian Mbappé e Jude Bellingham expressaram preocupação com o calendário cada vez mais apertado do futebol, enquanto treinadores como Pep Guardiola, Mikel Arteta e Jürgen Klopp deram ao alarm a exaustão da exaustão. Os ferimentos desta temporada tiveram um impacto sem precedentes em vários clubes importantes, incluindo o Arsenal e o Real Madrid.

Cora disse que não percebeu isso até se encontrar com o capitão de Liverpool, Virgil Van Dijk, em sua última visita a Anfield em novembro de 2024, onde conversaram sobre o calendário de futebol apertado e o comparou com a temporada da MLB.

A temporada regular da MLB, com 162 jogos, dura cerca de seis meses, com uma pausa durante o fim de semana do All-Star. A temporada geralmente começa no final de março ou início de abril e termina no final de setembro ou início de outubro, e a pós -temporada dura até o início de novembro, com a final da World Series.

De acordo com Jeff Passan, da ESPN, desde 1961 (quando a Major League Baseball estendeu o calendário de 154 jogos), menos de cinco jogadores por ano, em média, concluíram o feito de Cal Ripken Jr. Para jogar pelo menos 162 jogos em uma temporada.

Na última temporada, apenas quatro jogadores jogaram os 162 jogos da temporada regular: o jardineiro do Philadelphia Phillies Nick Castellanos, a primeira base do Atlanta Braves Matt Olson, a batedora designada do Braves Marcell Ozuna e a primeira base do New York Mets Pete Alonso.

“A verdade é que Virgil ficou impressionado. Eles conhecem um pouco de beisebol, mas não entendem como funciona”, disse Cora.

“Ele me perguntou:” Quantos jogos eles jogam? Eu sei que existem muitos. “Eu respondi:” Sim, cara, 162 “. E ele disse:” Oh, isso é loucura. “Eu respondi:” Não, não, não, não, não. O que é louco é o que você faz.

“Eles jogam por quatro copos, quatro troféus, e então precisam jogar futebol internacional por quanto? Oito meses, dez meses. É louco. É louco”.

“Mas essa parte é muito semelhante a nós. Trabalho duro. Trabalho duro, trabalho duro, trabalho duro.”

Jogadores e treinadores discutiram a saturação do calendário e alertaram que o número de partidas causa falta de tempo de recuperação e lesões.

Alex Cora levou o Red Sox para uma vitória na World Series de 2018 em sua primeira temporada como gerente. Billie Weiss/Boston Red Sox/Getty Images

O técnico do Barcelona, ​​Hansi Flick, abordou recentemente o assunto e perguntou ao Uefa e FIFA que eles consideraram a possibilidade de introduzir pausas entre torneios após o último intervalo internacional e culparam a Laliga pelo programa ruim.

“É uma tarefa da UEFA e da FIFA que eles dizem que, depois que a internacional interrompe, é necessário que os jogadores tenham três dias de folga. Laliga diz que temos que jogar e dizemos: ‘Sim, fazemos isso”, disse Flick.

“Isso tem a ver com a recuperação dos jogadores. Não estou feliz com isso. Quando você vê outras ligas com equipes da Liga dos Campeões, é diferente daqui. Quando você joga na Liga dos Campeões, não se trata do Real Madrid contra o Barça, trata -se de proteger as equipes espanholas. Mas jogamos, sem desculpas”.

Na noite de terça-feira, o líder da Laliga conquistou uma vitória muito próxima por 1 x 0 em casa contra o Maiorca, expandindo sua vantagem sobre o Real Madrid no topo da tabela para sete pontos na ausência de cinco dias.

Mas o Barcelona também precisa lidar com a final da Copa del Rey contra o Madri no sábado e deve não sobrecarregar os jogadores para a semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter Milan na próxima semana.

Nos Estados Unidos, jogadores da Inter de Miami, como Lionel Messi, competem no futebol da Major League, na Copa da Copa da Concacaf, nas ligas da Copa e na Copa do Mundo de Club, além de representar suas equipes nacionais.

Em todo o mundo, os jogadores devem encontrar uma maneira de se recuperar entre a partida e a partida para evitar lesões.

A carga de trabalho dos jogadores é, obviamente, um problema que vem de longe, já que os clubes mais importantes geralmente disputam competições às fases finais e depois realizam longas turnês de pré -temporada pelos Estados Unidos ou da Ásia.

Essas viagens podem durar duas ou três semanas e incluir vários jogos.

Os melhores jogadores também devem levar em consideração jogos e viagens internacionais que eles sugerem durante a temporada, além dos grandes torneios realizados a cada dois anos. É muito fácil jogar mais de 60 jogos.

Por outro lado, a Copa do Mundo de Clubes neste verão envolverá uma competição de uma vez na qual 32 equipes participarão, pela primeira vez em sua nova versão ampliada. Agora será uma competição de 63 jogos e a partida de abertura está marcada para 15 de junho, apenas 15 dias após a final da Liga dos Campeões de 2025.

No meio, existem partidas cruciais de classificação para a Copa do Mundo e a final da UEFA Nations League, que será disputada em todo o mundo de 4 a 10 de junho.

A isso, são adicionados as duas partidas adicionais da fase expandida da Liga dos Campeões nesta temporada.

“Algumas ligas européias, que são os próprios organizadores e reguladores da concorrência, estão agindo com interesses comerciais, hipocrisia e sem levar em consideração o resto do mundo”, disse a FIFA em uma declaração de 2024 sobre a controvérsia do calendário.

“Aparentemente, essas ligas preferem um calendário cheio de amistosos e passeios de verão, que geralmente implicam longas viagens por todo o mundo. Pelo contrário, a FIFA deve proteger os interesses gerais do futebol mundial, incluindo a proteção dos jogadores, em todos os lugares e em todos os níveis do jogo”.

Bennett, de Men in Blazers, brincou com Cora: “Acho que a FIFA adoraria que os jogadores jogassem uma temporada de 162 jogos três vezes por semana durante o resto do ano. Espere que eles descubram os outdoors duplos, Alex. Então eles irão iluminar seus olhos”.

Lizzy Becherano, Sam Marsden e Mark Ogden contribuíram para este relatório.