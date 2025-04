Alexander Volkanovski entende por que as pessoas o estão questionando após duas derrotas nocauteadas: ‘É fácil dizer’ ele terminou ”

Alexander Volkanovski entende que o MMA é um esporte construído em torno do conceito do que você fez por mim ultimamente.

“Olha, acho que muitas pessoas vão olhar [those losses] E seja como se fosse uma corrida ruim e eles obviamente podem apontar para a habilidade e o que não ”, disse Volkanovski Primeira tomada na terça -feira. “Foi uma luta de notícia curta que eu levei [against Makhachev]. Eu queria fazer uma luta de alto risco com alta recompensa. Eu estava pronto para aceitar e pensei que poderia fazer. Não foi assim. Voltação rápida e foi pego de novo [by Topuria].

“Mas muitas pessoas vão olhar para isso e ficar como ‘Ele terminou’ e eles têm todo o direito de pensar nisso. Mas para mim, o cara que está aparecendo na academia, vendo o que estou vendo em preparação, sei que não tenho feito. Existe apenas uma maneira de mudar a opinião de todos, sair neste fim de semana e lembrar a todos. Isso é exatamente o que planejo fazer” ”,”

Após a derrota para Topuria em fevereiro passado, que ocorreu apenas quatro meses depois que Makhachev o derrubou com um chute cruel, Volkanovski propositadamente tirou um ano para permitir que seu corpo e mente se recuperassem.

Na sua ausência, combatentes como Lopes invadiram os portões no ranking de penas, para que ele tenha muito hype construído ao seu redor à frente do UFC 314 no sábado.

Mas Volkanovski promete que sua ausência não era apenas umas férias prolongadas e ele está constantemente trabalhando nos bastidores para garantir que sua próxima luta não termine como os dois últimos.

“A preparação é onde você sabe que ainda o conseguiu”, explicou Volkanovski. “Muitas pessoas vão olhar para os dois últimos [losses]Tive uma folga e é fácil dizer que ele terminou. Mas estou na academia sabendo que não terminei e meus parceiros de treinamento também. Mais uma vez, posso apenas mostrar a todos e lembrá -los neste fim de semana e essa é a beleza disso.

“As pessoas vão esquecer e é por isso que amamos esse jogo, certo? As pessoas também podem ser lembradas rapidamente e é exatamente isso que vai acontecer neste fim de semana.”

Se houve um decepcionante em torno de sua próxima luta pelo título, é que Volkanovski não tem a chance de vingar sua derrota passada para Topuria depois que ele desocupou o título de peso penas para perseguir um novo caminho a 155 libras.

Por mais que ele quisesse cruzar os caminhos com Topuria novamente, Volkanovski não pode ficar muito chateado porque ele ainda está enfrentando um novo desafio de Lopes, que parecia tão bom quanto qualquer um no mundo no peso de penas nos últimos dois anos.

“Obviamente, eu queria que essa revanche com Ilia lembrasse a todos e recuperasse a vitória”, disse Volkanovski. “Mas pelo menos ainda consigo lutar contra a nova geração de lutadores.

“O jogo evoluiu, então eu estou lutando contra um cara jovem e faminto que está chorando um pouco, então ainda tenho a próxima melhor coisa para o cinto vago”.