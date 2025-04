Alexander Volkanovski ‘não esperava ser atingido tanto’ por Diego Lopes, ainda quer uma reviravolta rápida após o UFC 314

Alexander Volkanovski foi um dos campeões mais ativos do UFC quando reinou como rei dos pesos-penas, defendendo seu trono quatro vezes em um período de dois anos durante a pandemia Covid-19. Agora que ele está de volta ao topo, vencendo Diego Lopes pelo título vago no UFC 314 em 12 de abril, ele planeja replicar isso.

Volkanovski foi duvidado de alguns, dada sua idade e o fato de ter perdido o back-t-back por nocaute, caindo em frente ao Islã Makhachev e Ilia Topuria, mas depois se tornou o primeiro lutador com mais de 35 anos a ganhar um cinturão do UFC abaixo de 155 libras em Miami.

“Eu não vou fazer nada muito louco”, disse Volkanovski na conferência de imprensa pós-luta quando solicitado seus planos futuros. “Todo mundo sempre vai me levantar por esse curto prazo. Farei de novo, você entende o que quero dizer? É assim que é. Muitas pessoas vão continuar, mas é isso que eu sou. Esse cara que se desafia quando as costas estão contra uma parede e todas as probabilidades estão empilhadas contra ele, ainda estou tentando dar uma rachadura.

“E esse mesmo cara com a mesma mentalidade e mentalidade aparece na academia todos os dias. Se eu não vou fazer essa merda, eu não seria o campeão que sou. Estou bem com isso. Não me suporto que eu não me cansei de que eu sou que eu sou que eu sou, não me cansei, mas que eu sou que eu sou que eu sou, não me cansei, mas que eu sou que eu sou que eu sou que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou que eu me deixei, mas que eu sou que eu sou que eu sou, não sou que eu sou que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou que eu sou, mas que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou, não sou que eu sou que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou, não sou que eu sou que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou que eu sou, mas que eu me deixou, mas que eu sou que eu sou que eu sou.

Com hematomas em todo o rosto após uma batalha de cinco rodadas com Lopes, a estrela australiana deixou para os casamenteiros da promoção decidir quando sua próxima luta acontecerá, mas não parecia tão interessado em esperar até setembro para defendê-lo contra o Yair Rodriguez do México no próximo UFC Pay-perview em Guadalajara.

“Quero dizer, se está tudo bem, eu provavelmente gostaria de ir em breve”, disse Volkanovski. “Mais rápido do que isso, para ser sincero. Essa é provavelmente a segunda luta. Então, talvez possa ser, se eu estiver bem, talvez eu receba a luta, talvez julho ou setembro. Sim, talvez possamos nos encaixar. Movsar [Evloev]se eles querem fazer isso, se quiserem ir rapidamente e eu me sinto bem, talvez uma reviravolta rápida com o MoveSar, se eu não tiver pegado as mãos. Vamos ver. Como eu disse, esse era o meu plano. Bang, Bang, Bang. Mas eu não esperava ser atingido tanto. Crédito para F*cking Diego. ”

“Eu tenho que olhar para algumas coisas”, acrescentou. “Vou pegar raios-X, darei uma olhada imediatamente. Se tudo estiver bom, os cortes vão se curar muito rápido. Dê-me algumas semanas e eu voltarei a isso. Ainda estarei fazendo coisas mesmo quando voltar para casa. Como dito, sou um profissional, estou disciplinado. Continuarei trabalhando. Converso com o UFC e veremos o que acontece.”

Rodriguez, um ex-campeão interino, venceu o ex-Bellator King Patricio Pitbull no início da noite no UFC 314, mas depois perdeu para Volkanovski por meio da parada da terceira rodada ao tentar unificar Golds. Rodriguez se recuperou com a vitória do Pitbull depois de perder dois consecutivos contra Volkanovski e Brian Ortega, e “The Great” não tem certeza se “Pantera” merece ser o próximo em vez de Evloev invicto.

“Olha, ele é um bom cara. Eu gosto muito dele”, disse Volkanovski sobre Rodriguez. “Se o UFC quiser dar a ele, eu não vou parar isso por ele. Serei honesto, antes dessa luta, eu não pensei que se ele vencesse, ele estaria tendo uma chance. Serei honesto, isso não veio à mente. Mas agora que ele está ligando, eu não vou ser o único a dizer não. Vou deixar tudo para o UFC.

“Obviamente, você tem caras como Movsar, que está invicto. Eu adoraria levar esse zero”, continuou ele. “Temos que ver o que o UFC dizia. Eu até o vi twittando que ele quer lutar contra alguém em maio e fazer todo esse tipo de coisa, então talvez ele tenha tido as conversas e elas querem que ele tenha mais uma luta. Então, eu não sei essa situação, mas vou ver como as coisas estão.

Quando tudo está dito e feito, tornar -se campeão do UFC novamente e segurar o cinto não é o mais importante para Volkanovski.

“Para ser sincero, não se trata do título”, disse Volkanovski. “Não é realmente sobre o cinto, mas vencer, permanecer no topo, ter sucesso, você entende o que quero dizer? Isso representa muito mais. Estou na academia prendendo minha bunda todos os dias. Você está se sacrificando tanto. Para que estou fazendo isso? Obviamente, ser o melhor. Isso representa isso, o que é ótimo.

““[This belt] Só vai sentar no armário como o outro, você sabe o que significa? Mas o que representa e o que eu fiz é que é especial. Isso é mais especial para mim. Eu levando isso de volta à minha família, amigos … talvez seja por isso que não se estabeleceu adequadamente. Porque eu quero absorver minha família, amigos e todos em casa, porque isso significa mais para mim. Quando vejo tudo isso, é isso que realmente atinge para mim. Isso me envolveu, que realmente não dá Af*ck, para ser honesto. ”