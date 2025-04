Alexander Volkov dismisses Jailton Almeida fight rumor, Almeida responds

Alexander Volkov e Jailton Almeida estão construindo bastante sangue ruim. Mas isso levará a uma colisão in-octagon?

Não se Volkov tiver algo a dizer sobre isso. O candidato de longa data do UFC Heavyweight foi às mídias sociais para abordar um rumores de que o repórter do MMA Léo Guimaraes) ocorreu em um evento do UFC em Atlanta em 14 de junho.

Volkov é o número 3 no peso pesado no ranking oficial do UFC, com Almeida três pontos atrás no número 6. Segundo Volkov, não faz sentido ele lutar contra Almeida, dado onde está atualmente.

Alexander Volkov reage a rumores de uma luta entre ele e Jailton Almeida está em andamento: “Ainda não pretendo lutar contra Almeida em julho. Por quê? Porque não vejo nenhum ponto em lutar contra o sexto lutador classificado … Vamos esperar por uma oferta mais interessante. “ … pic.twitter.com/jbgqd56cdd – Rodadas de campeonato (@champrds) 3 de abril de 2025

Guilherme Cruz, do MMA Fighting, confirmou que, embora o lado de Almeida esteja interessado em fazer a luta acontecer, a equipe de Volkov ainda não assinou.

Almeida não pode deixar mais claro que ele quer uma briga com Volkov enquanto levava às mídias sociais para responder aos comentários de Volkov.

Eu já disse sim ao UFC! E você Volkov? 14 de junho. Atlanta Georgia!

Eu só quero lutar! Essa conversa sobre posições de classificação não faz sentido, você simplesmente não luta comigo e você vem de uma derrota, essa é a única luta.@Mickmaynard2 @Alexdragovolkov — Jailton Almeida “Malhadinho” (@Malhadinho_UFC) 3 de abril de 2025

"Eu já disse sim ao UFC", escreveu Almeida. "E você, Volkov? 14 de junho, Atlanta, Geórgia. Eu só quero lutar. Essa conversa sobre posições de classificação não faz sentido, você simplesmente não me brigou e está vindo de uma derrota. Essa é a única luta disponível."

A Almeida está atualmente em uma série de vitórias de duas lutas, com acabamentos consecutivos da primeira rodada de Serghei Spivac e Alexander Romanov. Como ele apontou, Volkov está saindo de uma perda de decisão dividida para Ciryl Gane, que encerrou uma série de quatro vitórias consecutivas para o veterano russo.

Veja mais comentários da Almeida abaixo, nos quais ele sugere que, se Volkov não estiver disposto a defender seu lugar no ranking, o local deve ser perdido.

A propósito, fale sobre me bater, não o mova no ranking não faz sentido, Blaydes me venceu e lutou pelo título, todo mundo sabe que eu sou uma luta difícil; portanto, se Volkov me bater, ele lutará pelo título, a pergunta é: Ele acredita que pode me vencer? — Jailton Almeida “Malhadinho” (@Malhadinho_UFC) 3 de abril de 2025

A propósito, falar sobre me bater, não o mova no ranking não faz sentido, Blaydes me venceu e lutou pelo título, todo mundo sabe que eu sou uma luta difícil; portanto, se Volkov me bater, ele lutará pelo título, a pergunta é: Ele acredita que pode me vencer?

