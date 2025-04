Alexandre Pantoja: ‘Vai ser um prazer’ combater o companheiro de equipe Kyoji Horiguchi para o título do UFC

São Paulo – Kyoji Horiguchi retorna ao UFC após uma corrida bem -sucedida como campeão em Rizin e Bellator, e seu companheiro de equipe Alexandre Pantoja ficaria feliz em defender seu título de peso mosca contra ele no futuro.

O UFC ainda não anunciou uma data e oponente para a luta de retorno de Horiguchi no octógono, e Pantoja prevê enfrentar seu parceiro de equipe americano de primeira linha se a estrela japonesa for capaz de montar uma série de vitórias.

“Temos 100 lutadores [at ATT]”Pantoja disse ao MMA lutando.“ O tempo todo temos colegas de equipe lutando. Mas Kyoji Horiguchi me ajudou a conseguir esse cinto. Se eu não tenho Kyoji Horiguchi, não sei se tenho a oportunidade de lutar pelo cinto, não sei se tenho o campeão um dia um dia. Mas eu tenho Kyoji Horiguchi aqui do meu lado todos os meus acampamentos. E é isso que eu digo, se Kyoji Horiguchi me ajudou a conquistar isso, ele também ajudou minha família.

“E o tempo todo, tenho a chance de agradecer a ele, digo Kyoji, obrigado por tudo o que você fez por mim. E será um prazer se eu lutar com ele pelo cinto. Kyoji para isso.

Pantoja disse que Horiguchi já tem uma luta do UFC planejada, mas não pode compartilhar o nome e a data. Quanto à sua próxima tarefa, depois de já defender com sucesso o cinto três vezes contra Brandon Moreno, Steve Erceg e Kai Asakura, o brasileiro de 125 quilos disse que recebe algum desafio.

“Uma das coisas que eu realmente gosto na minha divisão é que todo mundo tem oportunidades”, disse Pantoja. “Quando eu luto com o número 1 [Brandon] Royval e venceu -o duas vezes. Quando luto com o número 2 Moreno e o bata três vezes. E então os caras trazem os 10 melhores Erceg. E então eles escolhem alguém de fora do UFC [Asakura]outro campeão para outra promoção. Acho que todo mundo tem oportunidades em minha divisão, e me sinto muito feliz por isso. Ninguém sabe quem é meu próximo oponente. Manel Kape? Brandon Moreno? Brandon Royval? Kai Kara-France? Ninguém sabe. Fale sobre Merab [Dvalishvili] também. E eu amo isso. Eu amo que todo mundo tenha oportunidades. ”

O campeão do UFC Bantamweight, Merab Dvalishvili, defenderá seu título no início de junho em uma revanche com Sean O’Malley, e Pantoja mencionou no passado a idéia de enfrentar o então Champion O’Malley. Ele não vê mais uma janela para apontar o ouro duplo no UFC, acrescentando: “Eu tenho minha própria divisão para cuidar”. E com o UFC 316 já empilhado com duas lutas do campeonato, o confronto mencionado em peso de peso e sua colega de equipe Kayla Harrison desafiando Julianna Peña, Pantoja, voluntários para competir no UFC 317 de Las Vegas em 28 de junho.

“Quero vencer minha próxima luta. Acho que esse é o meu objetivo”, disse Pantoja. “EU [don’t] Sinto que sou o melhor lutador do mundo agora. Eu não estou em um acampamento completo. Estou vindo para o Brasil, perdi 10 dias de acampamento aqui. Preciso [go] De volta ao time americano, e quando voltar ao time americano, sei que todo mundo vai me esmagar. Especialmente Kyoji Horiguchi. Agora ele vai para o UFC. Eu sei que ele vai se sentir tão feliz em me esmagar. Eu sinto que essa é a minha mentalidade me deixa muito, muito difícil.

“EU [don’t] Sinto o melhor lutador do mundo agora, mas sei que quando assino meu contrato e tenho a data da minha luta, naquele dia eu quero ser o melhor lutador do mundo. É isso que eu tento. Esse é o meu objetivo, a oportunidade de ser campeão do mundo novamente. Eu quero ser um campeão do mundo novamente. E quando eu tiver a data, quero ser um campeão novamente. ”