Alexis Vega, de críticas em Chivas para ser uma estrela com Toluca

Os Devils Canteno brilha com 16 colaborações de gols, depois de viver momentos complicados em sua passagem pelo rebanho.

Alexis Vega Ele passou de críticas para ser um dos melhores jogadores do Liga MX. Com 27 anos, o Canteno do Toluca Ele deixou o inferno no Clausura 2019 em Chivas. Cinco anos depois, em Clausura 2024, ele retornou como um ídolo e figura.

Seu passo com os Rojiblancos foi um verdadeiro inferno. Vega Ele nunca deixou de ser apontado pelo mau passo coletivo da equipe, as indisciplinas acumuladas e seu nível esportivo viveu seu ponto mais baixo, o que o levou a estar longe do Seleção nacional mexicana Já ser criticado pelos fãs do time de Tapatío.

Alexis Vega vive um ótimo momento com Toluca. Imag7

Em seu retorno com ele TolucaAssim, Alexis Ele sorriu novamente. Após cada partida local, ele pega a bandeira da faixa vermelha, o oficial oficial dos Devils, o Ondea e canta com eles. A conjunção é notória entre todas as partes e é sem dúvida a chave para a equipe estar na segunda posição da tabela geral.

“A verdade é que estamos muito felizes por ele. Sabemos que ele é um jogador muito importante”, disse Jesús Angulo, um de seus amigos mais próximos e que o conhece perfeitamente depois de ambos coincidir com o Chivas.

“Embora o último torneio também tenha feito um torneio muito bom, falando em números, eles não deram tanto, mas esse torneio está sendo incrível para ele”, acrescentou o ‘Canelo’ Angulo na conferência de imprensa antes do confronto do dia 14 contra o Santos.

O ressurgimento de Alexis Vega É notório. Depois que ele foi vaiado com Chivas E que ele saiu sem penalidade ou glória de uma das duas instituições mais importantes do futebol mexicano, ele voltou ao que era sua casa, ao clube que o formou e o fez com o pé direito.

Alexis VegaAlém disso, possui 16 colaborações de gols no Fechando 2025. Adicione nove anotações e sete assistências, o que o coloca como o jogador ofensivo mais decisivo de todo Liga MX e reitera a boa maneira que tem.

“Feliz por seu desempenho e também feliz porque isso ajuda a equipe a seguir a melhor maneira”, disse Jesús Angulo sobre o bom momento de seu parceiro vive, que também é o capitão da equipe.

Alexis Vega Ele ainda tem um torneio pela frente, mas neste fim de semana ele pode aumentar sua figura com o Toluca E mostre que às vezes você só precisa retornar ao local que o formou e com o qual você sacudiu pela primeira vez.

Alexis Vega lembrou que enfrentou os fãs quando eles questionaram sua indisciplina. Efe

A amostra é que, a cada vez que ele tem, ele beija o escudo dos demônios, ele tem grande aceitação e relacionamento com os fãs Scarlet, além de todo o time se tornou uma família sob o abrigo de Antonio Mohamed.

“Acho que, desde os torneios anteriores, demonstramos que temos um grande grupo. A verdade, estive em algumas equipes que todo mundo leva com todos, que existe essa união da equipe”, disse Angulo sobre o relacionamento de todos.