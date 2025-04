Alexis Vega excede 7 clubes da liga MX em contribuições de gols

Vega é a melhor ofensiva da temporada e seus números excedem aqueles que têm seu exequipo, Chivas.

Alexis Vega Ele é o melhor jogador ofensivo em Fechando 2025pelo menos nas contribuições dos objetivos. O jogador de Toluca adiciona 16 contribuições de gols, o que é mais do que os objetivos que têm sete equipes ao longo do Liga MX.

Vegaque teve um ressurgimento no último ano com o Demôniossituação que ajudou a retornar ao Seleção Nacional do Méxicoé a melhor ofensiva da temporada.

No total, possui 16 contribuições de gols depois de adicionar nove pontuações e sete assistências, que é quatro mais que o segundo lugar, que é o espanhol Canales de Sergioque tem seis gols e seis gols.

Alexis Vega adiciona nove pontuações com Toluca em Clausura 2025. Efe

Mas o mais importante é que Alexis Vega Tem mais contribuições de objetivos do que sete equipes do Liga MX Objetivos, incluídos Chivasequipe da qual ele chegou aos demônios há um ano, no Fechando 2024.

As equipes que têm menos objetivos do que as contribuições de anotação de Alexis filho Juárez, Chivas, Mazatlan, Querétaro, Atlético de San Luis, Puebla y Santos.

Apesar do quê Juárez Março na oitava posição da tabela geral, tem apenas 13 anotações. Chivas ainda está na posição 11 da tabela geral e somente apenas 14 anotações após 13 reuniões que tocaram na liga MX, que são duas a menos do que o que adiciona Alexis Vega.

Mazatlan está em uma situação semelhante à de Chivas Com 14 gols e março no 12º lugar da tabela geral, enquanto Querétaro Ele mal marcou 11 vezes até o campeonato e está localizado em 14º lugar.

Em 15º lugar, o Atlético de San Luis tem apenas 15 gols, enquanto Pueblaque marcha como penúltima na classificação, mal marcou 12 vezes, e Santos, que é o último local, tem apenas 13 gols a favor.

Nesse tenor, Alexis Vega tem mais contribuições de objetivos do que quase metade do equipamento Liga MX gols, portanto também é colocado como um dos melhores elementos de toda a liga e uma peça -chave no esquema de Antonio Mohamed.