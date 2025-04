Alijah Arenas, filho de Gilbert, lesão seriamente em acidente de carro, colocada em coma induzido

Fenômeno de basquete do ensino médio Alijah ArenasO filho da ex -estrela da NBA Gilbert Arenasfoi levado às pressas para o hospital com seroso nos ferimentos depois de bater em seu Tesla Cybertruck na quinta -feira de manhã … TMZ Sports Aprendeu.

Não está claro o que causou os destroços, mas o veículo de luxo estava completamente mutilado ao lado da estrada de um dia de Los Angeles com base em imagens que vimos.

Disseram -nos que as equipes de emergência correram para o local às 4:55 da manhã – depois que o pessoal dos bombeiros responde a um “paciente preso” … mas quando a ajuda chegou, todos dentro do veículo já haviam se saído.

Estamos tocando a frente do carro estava em chamas … e um garoto de aproximadamente 18 anos foi levado ao hospital em “estado grave”.

Segundo a ESPN, arenas de 18 anos foram colocadas em coma induzido.



Reproduza o conteúdo do vídeo





7/4/25 Tmzsports.com

Arena é um recrutamento de cinco estrelas que se comprometeu com a USC no início deste ano … e disse à TMZ Sports apenas este mês que ele tinha um Lidar com o patrocínio com a AdidasPara.

Arenas teve uma média de quase 31 pontos, 7,8 rebotes e 2,8 assistências ao longo de sua carreira no ensino médio.



Reproduza o conteúdo do vídeo





Novembro de 2024 Tmzsports.com

Em novembro, conversamos com Gilbert e Aliyy … e o último brincou no tempo do All-Star Avoide partidário individual devido a suas habilidades polidas na quadra.