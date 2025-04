Aljamain Sterling Trolls Sean O’Malley sobre o UFC 316 revanche, sugere trilogia se Merab dvalishvili vencer novamente

Aljamain Sterling se diverte como qualquer um que Sean O’Malley está tendo outra oportunidade de campeonato.

The UFC officially announced that Merab Dvalishvili’s next bantamweight title defense is against O’Malley—the man Dvalishvili beat to win the belt—in the main event of UFC 316 on June 7 in Newark, NJ Their first bout was not all that competitive, with Dvalishvili winning a convincing unanimous decision, so fan reaction to the news has been tepid, especially since O’Malley hasn’t Lutou desde que perdeu para Dvalishvili em setembro passado.

A cirurgia do quadril manteve O’Malley afastado enquanto Dvalishvili, amigo e companheiro de equipe de Sterling, passou a registrar sua primeira defesa de título de sucesso ao vencer o invicto Umar Nurmagomedov no UFC 311 em janeiro. Sterling levou à mídia social para comentar sobre O’Malley receber uma revanche imediata.

Resposta honesta, o UFC fará o melhor para os negócios e a marca. Eu gostaria de uma revanche imediata devido às circunstâncias que entram na primeira luta? Absolutamente. Mas eu entendo o modelo de negócios melhor que a maioria, e O’Malley é um cara realmente emocionante que … https://t.co/iaqamkweas – Aljamain Sterling (@FunkMasterMMA) 2 de abril de 2025

“Resposta honesta, o UFC fará o melhor para os negócios e a marca”, escreveu Sterling em resposta a uma pergunta do Twitter. “Eu gostaria de uma revanche imediata devido às circunstâncias que entram na primeira luta?

No começo, parecia que Sterling estava defendendo O’Malley, mas em seus tweets de acompanhamento, ele deixou claro que estava sendo sarcástico ao discutir os elogios da gaiola de O’Malley.

Sterling e O’Malley têm sua própria história, com O’Malley derrotando Sterling pelo TKO da segunda rodada para se tornar campeão dos pesos-bandamw no UFC 292. Sterling mudou-se para a divisão de penas, onde ele venceu por 1-1 com uma vitória sobre Calvin Kattar e uma derrota para o Movsar Evloev.

Quando o dia 7 de junho chegar, Sterling quase certamente estará no canto de Dvalishvili para testemunhar em primeira mão o que ele espera ser outro desempenho vencedor da “The Machine”. Mas ele não quer que os fãs se preocupem com O’Malley, porque mesmo que com outra perda para Dvalishvili, Sterling sugeriu brincando que eles poderiam recuperá -la mais uma vez.