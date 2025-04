Alum Antonella Barba, ex -aluno de ‘American Idol’, com acusação de violência doméstica

Disseram -nos o cantor – que ganhou fama na 6ª temporada da série de hits e na prisão da série anteriormente Uma acusação de drogas – foi escolhido pelo PT. Departamento de Polícia de Pleasant Beach, em Nova Jersey, no domingo à noite, durante uma parada de veículo.

Um representante dos marechais dos EUA nos diz que o mandado de prisão de Antonella por uma acusação de violência doméstica há duas semanas, e sua proobação federal do antigo caso de drogas foi violada com base na nova acusação.

Os registros mostram que ela foi lançamentos da instalação correcional do Condado de Essex na terça -feira e estará em detenção em casa com o monitoramento eletrônico até que sua próxima audiência seja 29 de abril.

Como mencionamos, Antonella passou uma quantidade considerável de tempo na prisão federal … depois que ela foi presa em 2018 e considerou culpada de possuir com a intenção de distribuir 400 gramas ou mais mais fendanil em 2019. Ela saiu da prisão 2021 Superns of Lançamento.

Não foi a opinião dela há muito tempo – em agosto de 2022, seu oficial de condicional diz que ele conduziu uma visita domiciliar e desconectou que ela se mudou de sua residência aprovada em Point Pleasant no mês anterior. Depois, ela concordou em ser colocada em um toque de recolher e usar uma pulseira eletrônica no tornozelo.

As coisas foram mais longe para Antonella no final de novembro de 2024, quando supostamente envolvidas em um incidente de violência doméstica com seu parceiro nomeado como KH em documentos judiciais–que foi acusado de dar um soco em Barba para obter pontos.