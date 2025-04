Novos detalhes surgiram no tiroteio fatal de “The Real Housewives of Orange County” Alum Lydia McLaughlinO irmão … A polícia diz que ele pegou o Tase do policial e agrediu o policial antes de levar um tiro durante uma parada de trânsito.



De acordo com a polícia de Newport Beach, Geoffrey Shyam Stirling “Conseguiu remover o departamento-Issuuder Tastr do cinto de serviço do oficial e tentou implantá-lo multiplicado contra o oficial, o oficial” durante a parada de trânsito na quinta-feira em Orange County, CA. O departamento afirma: “Nesse ponto, ocorreu um tiroteio envolvido pelo oficial”.

O PD foi uma sexta -feira … que Geoffrey não cooperou e agrediu o policial.

O DP diz que deram assistência médica a Geoffrey até que o Departamento de Bombeiros de Newport Beach chegue ao local. Mais tarde, ele foi pronunciado morto no hospital.

O Departamento de Justiça da Califórnia está ciente do tiroteio e está conduzindo uma investigação independente. Depois que a investigação estiver concluída, as descobertas serão entregues à seção de processos especiais do DOJ para revisão independente.

Lydia disse à TMZ ser sexta -feira … “Minha família e eu definimos pela perda de meu irmão. Somos gratos pela manifestação de amor e apoio de amigos, familiares e comunidade. Pedimos gentilmente privacidade à medida que lamentamos.

Geoffrey tinha 45 anos.