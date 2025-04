Amanda Nunes fica emocional durante o anúncio do Hall of Fame Induction

Amanda Nunes, a mulher mais dominante da história do MMA, em breve fará parte oficialmente do Hall da Fama do UFC.

Durante a transmissão do UFC 314 de sábado em Miami, Nunes foi anunciado como o mais recente membro da aula do Hall da Fama de 2025, que deve ser apresentada em 28 de junho em Las Vegas.

Assista ao vídeo do anúncio abaixo.

Nunes, 36, estava presente no Kaseya Center para comemorar o momento e ficou impressionado com a emoção.

Nunes (23-5) é amplamente considerado como a cabra do MMA das mulheres. De 2015 a 2021, “The Leoness” foi imbatível, conquistando títulos e defensores de 135 e 145 libras, enquanto conquistava vitórias unilaterais sobre alguns dos melhores lutadores de todos os tempos.

Ronda Rousey. Cris Cyborg. Valentina Shevchenko. Holly Holm. Miesha Tate. Germaine de Randamie. Esses são apenas alguns dos nomes Nunes conquistados enquanto ela governava duas divisões com um punho de ferro.

Mesmo a última perda de Nunes não ficou sem ser vingativa. Depois de uma derrota chocante para Julianna Peña no UFC 269, Nunes colocou uma derrota de cinco rounds em Peña em sua revanche imediata no UFC 277. Ela lutava mais uma vez depois de resolver esse ressentimento, derrotando Irene Aldana no UFC 289 em junho de 2023 e anunciando subseqüentemente seu aposentadoria.

Embora Nunes tenha expressado o desejo de retornar à competição durante a semana de luta do UFC 314 – presumivelmente para lutar contra o vencedor do campeonato de Peña vs. Kayla Harrison Bantamweight no UFC 316 em 7 de junho – pois agora ela pode desfrutar de seu consagração no Hallowed Hall of Fame.

Outros indicados programados para a cerimônia de 28 de junho na T-Mobile Arena incluem o ex-campeão dos médios do UFC Robbie Lawler (Modern Wing), o clássico título do UFC 236 entre Israel Adesanya e Kelvin Gastelum (Fight Wing) e o produtor Craig Piligian (contribuinte).

Nunes e Lawler se juntam a uma ala moderna que também inclui lendas como Rousey, Joanna Jedrzejczyk, Georges St-Pierre, BJ Penn, Khabib Nurmagomedov, Jose Aldo e Daniel Cormier.