Amanda Nunes implica o retorno do UFC, Julianna Pena e Kayla Harrison reagir

A ex-campeã do UFC de duas divisões Amanda Nunes pode estar oficialmente na trilha de retorno.

A conferência de imprensa do UFC 316 de sexta-feira em Miami apresentou o CEO da UFC, Dana White, as principais atletas do Bantamweight Championship, Merab Dvalishvili, e Sean O’Malley, e os co-diretores de Bantamweight Women’s Bantamweight Julianna Peña e Kayla Harrison. Nunes também esteve presente na conferência de imprensa e chamou uma grande ovação da multidão. White foi perguntado se ele acredita que Nunes lutará novamente.

“Eu acho que Amanda Nunes luta de novo? Ela apenas disse que sim”, disse White.

Nunes então acenou com a cabeça enfaticamente, com um grande sorriso no rosto.

É claro que Peña teve uma resposta ao momento, pois ficou infeliz quando anunciou sua aposentadoria após sua vitória dominante sobre a decisão sobre Irena Aldana no UFC 289.

“O que significa que vaiá -la no Canadá estava certo porque eu sabia que ela estava se aposentando muito cedo, assim como Dana disse, e assim como vocês estão vendo”, disse Peña. “Ela não terminou. Ela está sentada lá à margem para ver o que acontece porque ela não queria lutar com essa luta de trilogia que eu estava pedindo.”

Peña recuperou recentemente o título com uma vitória de decisão sobre o Raquel Pennington no UFC 307 em outubro, enquanto Harrison, um campeão da temporada da PFL multi-time, ganhou seu título na mesma carta com uma vitória sobre Ketlen Vieira.

Harrison foi perguntado se ela é capaz de derrotar Peña pelo título no cartão pay-per-view de 7 de junho se Nunes fosse seu próximo oponente.

“Absolutamente”, disse Harrison. “Acho que Amanda e eu sabemos que é isso que vai acontecer.”

“Não é para o cinto”, respondeu Peña.