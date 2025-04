América: a tetra e a possível repetição contra o LaFC, uma obrigação

Após a dolorosa eliminação na Copa dos Campeões, a América tem alguns objetivos prioritários no panorama

México – Passado a bebida amarga de eliminação em CONCACAFem América Eles repensaram os objetivos e, em sua opinião Copa do Mundo do Clube.

O modelo de América fileiras fechadas após o obstáculo com o obstáculo com Cruz Azuleles conversaram fortes e, juntos, os novos objetivos foram estabelecidos o que resta do semestre.

De entrada para fracasso internacional no Copa dos Campeões A liderança geral, bem como o Tetracampeonato no Liga MX Eles já estão vendo isso como uma obrigação.

Os Estados Unidos se despediram da Copa dos Campeões nas quartas de final. Imag7

Mas eles também adotaram a possibilidade de jogar a repetição contra LAFTC Para poder participar Copa do Mundo do Clubee todos sabem que, se jogando esse jogo, não podem falhar novamente.

Portanto, embora cauteloso em América Eles já expressaram o desejo de poder substituir León na Copa do Mundo a ser realizada nos Estados Unidos no mês de junho.

Que mudanças são vislumbradas no modelo?

Terminou um dos dois torneios para América Neste semestre, chegou a primeira análise, uma contagem de danos na Coapa que lançou os primeiros nomes a sair no próximo verão.

NÉSTOR ARAUJOum jogador de futebol que já estava na porta de saída em outras ocasiões é um dos jogadores que não entram mais nos planos da equipe técnica, lembrando que Igor Lichnovsky Já está perto de ser descarregado.

A diretiva não renovará seu contrato que terminará em junho deste ano, para que possa sair sem nenhum custo e consertar com a equipe que você deseja para a próxima temporada.

Outro que também procurará uma saída na próxima janela de transferências é Javairo Dilrosunque não foi capaz de contribuir com a equipe o que eles esperavam. Os holandeses têm um contrato com América Até dezembro de 2026, no entanto; Eles já estão vendo as opções que existem para poder acomodá -lo em outros lugares.

E é que a questão de lançar sua praça FNM é um aspecto muito interessado na equipe técnica, porque eles sabem que precisam de mais espaços para estrangeiros, pois o de Richard Sánchez seria ocupado para o registro de Lichnovsky.