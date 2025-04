América: lesões preocupam -se com o duelo contra o LAFC ir à Copa do Mundo do Clube

As baixas para doenças na equipe do Azulcrema reduziram seu desempenho na quadra desde que começou em abril

Incerteza e preocupação em América No momento, eles estão passando e por ausências devido a lesões. Depois Mazzatlán fc Um período de inatividade importante para o clube em que eles confiam que podem ser recuperados virão.

Hoje há preocupação com o Liguilla ao virar da esquina pela notável perda de jogo, mas há um jogo que está tirando o sono: a reação contra LAFTC do que alguém Gianni Infantino já confirmado caso o TAS sai do lado de fora León.

Brian Rodríguez foi ferido durante o duelo contra Rayados Getty

Em Coapa, eles estão cientes do que geraria novamente para falhar em nível internacional sendo eliminado por LAFTC no jogo que seria disputado em maio; razão pela qual América Eles estão ansiosos para retornar ao seu ritmo da peça de Tricampeonato e recuperar os feridos.

E é isso com as baixas de Henry MartínAssim, Brian RodríguezAssim, Diego ValdésAssim, Alan CervantesAssim, Daguto Espinoza e com Rodrigo Aguirre Assim que se recuperaram, eles sabem que estão em desvantagem e que essa possível parte contra LAFTC Dificilmente venceria como a equipe está hoje.

É verdade que eles têm sido o melhor time do Liga MX E esse tricampeonato lhes permite manobrar com uma margem de erro importante; No entanto, em nível internacional, sob o comando de André Jardineas falhas foram a constante.

Dos Copa dos Campeões da CONCACAF e dois Copa das ligas são o registro de tropeço de América Nos últimos anos, com o brasileiro no banco; Portanto, eles estão preocupados em saber que chegariam a uma desvantagem ao duelo para o ingresso para o Copa do Mundo do Clube.

No momento, América Tente navegar contra os resultados negativos, adicionado à pressão de ser o alvo de críticas por ter o privilégio de ter sido escolhido para jogar esse play-off contra LAFTC Sem uma conquista esportiva, considerando que a CONCACAF não o vence há uma década.

Nos últimos cinco jogos, América registra três perdas e dois empates; A equipe não vence do mês passado, quando eles derrotaram 3-0 para Tigres em duelo correspondente ao dia 13 da Clausura 2025; Embora o que mais os preocupa é que, neste lote de jogo, eles só conseguiram marcar um gol.