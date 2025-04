Análise: O ataque tarifário de Donald Trump contra a China lança uma batalha que os EUA podem não ser capazes de ganhar

CNN

–



O presidente Donald Trump acabou de acender um confronto direto com a nação que poderia vencer os Estados Unidos em uma guerra comercial.

A escalada de Trump contra a China – que está prestes a enfrentar tarifas de pelo menos 104% em mercadorias que entram nos EUA – é o pivô mais grave do que em seu ataque tarifário global e tem o maior potencial para infligir graves cidadãos americanos em preços altos.

O confronto segue anos dos EUA tentativas de abordar os abusos comerciais percebidos pela China. É também o culminar de uma década ou mais das relações agravadas motivadas por uma mudança agressiva e nacionalista por um concorrente do Pacífico que se tornou uma superpotência hostil que agora parece ansiar por nos desafiar.

E é um marco sombrio em um relacionamento diplomático que ajudará a definir o século XXI e um colapso para um longo projeto dos EUA para impedir que as tensões em uma guerra comercial completa-ou potencialmente muito piores-entre dois gigantes. Na quarta -feira, a China respondeu pela revelação de tarifas de retaliação de 84% sobre as importações de bens dos EUA.

Os EUA tentam gerenciar o surgimento da China há mais de 50 anos – desde a visita pioneira do presidente Richard Nixon ao presidente Mao Zedong para “abrir” uma nação isolada e empobrecida e a impulsionar uma cunha entre seus líderes e seus irmãos comunistas na União Soviética. Faz quase um quarto de século desde outro marco: quando os EUA conduziram a China à Organização Mundial do Comércio, na esperança de promover a mudança democrática e prendê-la em um sistema econômico de orientação ocidental baseada em regras.

O fracasso final desses esforços bem-intencionados está sendo exposto no segundo mandato de Trump. O presidente subiu ao poder em uma onda populista que foi parcialmente uma reação à globalização que exportou empregos industriais dos EUA para a China e deixou a praga em seu rastro.

Trump afirma que dezenas de nações estão ansiosos para fazer acordos comerciais para custear as tarifas dolorosas dos EUA.

Mas a China não está se juntando às suas fileiras.

Pequim rejeitou o aviso de Trump de não retaliar contra uma tarifa anterior de 34%, além de uma primeira rodada de tarefas – alertando que estava pronto para lutar para “o fim”. O líder dos EUA, envolvido em um confronto em rápida espiral com o Presidente Xi Jinping, teve que preservar sua credibilidade ao fazer bem em sua ameaça de impor um imposto de importação gigantesco dos bens da segunda maior economia do mundo na quarta-feira.

“Países como a China que optaram por retaliar e tentar dobrar seus maus -tratos aos trabalhadores americanos estão cometendo um erro”, disse a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, na terça -feira. “O presidente Trump tem uma espinha de aço, e ele não quebrará, e os Estados Unidos não se quebrarão sob sua liderança”.

O vasto estoque de capital pessoal e político que Trump agora investiu no confronto com Xi faz disso a mais séria de uma semana volátil desde que o presidente dos EUA anunciou suas tarifas de “Dia da Libertação” no jardim de rosas da Casa Branca.

A China está mostrando todos os sinais de que acha que pode superar Trump em seu confronto, pelo qual está se preparando há anos. E não está claro que Trump e seus principais funcionários estão totalmente preparados para a extensão da resiliência da China ou a dor que ela pode impor aos consumidores americanos.

Se o presidente dos EUA assumisse que o que ele quase diariamente vem como seu “grande relacionamento” com Xi, produziria uma rápida escalada chinesa, ele está errado. A perspectiva de um acordo comercial com Pequim semelhante ao do primeiro termo de Trump, que se desfez em grande parte durante a pandemia, parece distante.

As alegações de Trump de que os EUA foram “estupradas” e “saqueadas” por parceiros comerciais são hiperbólicos. Mas suas queixas sobre o comportamento de Pequim foram compartilhadas por vários presidentes. As tensões geralmente surgem sobre o dumping de importação, acesso ao mercado para empresas americanas, roubo de propriedade intelectual, manipulação da moeda e espionagem industrial. As casas brancas anteriores buscavam a execução direcionada e outras penalidades para tentar remodelar o comportamento da China. Anos de acrimônia no relacionamento alimentaram a doutrina bipartidária compartilhada em Washington de que Pequim é a preeminente ameaça militar e econômica ao poder dos EUA.

Mas a agressão de Trump é incomparável. Ele acredita que tem uma oportunidade única e talvez final de transformar a dinâmica dos EUA com o que o escritório do representante comercial dos EUA descreve como a maior nação comercial do mundo. “Temos uma chance disso”, disse Trump a repórteres no Salão Oval na segunda -feira.

Mas seu método é impulsivo e indiscriminado; Falta uma estratégia clara.

Também mostra pouco respeito pela dignidade e poder chineses – um tema recorrente nas relações do governo com outros países.

O vice -presidente JD Vance, por exemplo, zombou na semana passada na China ao criticar a política comercial do passado. “Em emprestado dinheiro dos camponeses chineses para comprar as coisas que os camponeses chineses fabricam”, disse ele. “Isso não é uma receita para a prosperidade econômica. Não é uma receita por preços baixos, e não é uma receita para bons empregos nos Estados Unidos da América”, disse Vance “Fox & Friends”.

As observações desprezíveis do vice -presidente ignoraram a transformação na economia da China. Agora é líder global em inovação em inteligência artificial, veículos elétricos, produção de energia e em muitas outras áreas. Pequim, na terça -feira, condenou as palavras de Vance como “surpreendentes”, “lamentáveis”, “ignorantes” e “desrespeitosas”.

Existem razões políticas, globais e econômicas de alto risco pelas quais Xi não pode se dobrar.

O líder chinês implacável se apresenta como um catalisador histórico do retorno legítimo da civilização chinesa ao poder e ao prestígio. Uma capitulação para um presidente americano de fala difícil seria, portanto, impensável. Mostrar fraqueza para os Estados Unidos também prejudicaria o próprio poder da China e seria visto como uma perda de rosto – especialmente na Ásia.

Enquanto isso, a retórica da China é salpicada de suposições de que os EUA estão tentando devastar sua economia e sistema político. Liu Pengyu, porta -voz da embaixada da China em Washington, por exemplo, condenou as tarifas dos EUA na terça -feira como “abuso” e como uma violação dos “direitos legítimos” da China.

Em Pequim, como em Washington, a arrogância está alimentando o antagonismo.

A mídia oficial da China se arrepia com certeza de que a América é um império em declínio. Longe de ser uma demonstração de força, a segunda presidência de Trump e o caos político que ele incita são vistos como sintomas de fraqueza.

Histrrionics e ataques de Trump a aliados dos EUA, inclusive no sudeste da Ásia, também abordam o argumento da China de que os Estados Unidos não são um parceiro confiável e que a marca de capitalismo da China gêmea com controle político é um modelo melhor.

A confiança da China antes do que poderia ser uma batalha comercial arrastada com os Estados Unidos também está enraizada na reorientação e na modernização de Xi da economia chinesa.

“Acho que se você é Xi Jinping agora, está pensando: ‘Bem, ei, nas métricas com as quais me preocupo-resiliência tecnológica e autoconfiança, estamos bem, essas tarifas podem não impactar imediatamente os EUA”, disse Lily McElwee, sujeito adjunto no Centro de Estudos Estratégicos e Internacionais. XI também pode acreditar que, além da força central da China, “possui” ferramentas de retaliação que (ele) podem impor que também serão caras aos Estados Unidos “, disse McElwee, que também é presidente e CEO do Comitê de Relações Exteriores da Phoenix.

Como um verdadeiro líder autoritário, Xi, ao contrário de Trump, não se preocupa com o impacto de uma guerra comercial nas eleições iminentes – como os intermediários do Congresso no próximo ano. E embora a opinião pública ainda seja importante na China, Xi pode raciocinar que ele pode causar mais dor aos chineses do que Trump pode aos americanos.

Se a inflação dos EUA disparar e desencadear uma recessão, pode ser os americanos que procuram pela paz com o comércio em condições favoráveis ​​a Pequim.

A dor está vindo para os consumidores americanos.

A China tem sido a principal fornecedora estrangeira de mercadorias para os EUA, representando até 16% do total de importações nos últimos anos, de acordo com o USTR. Ele domina o mercado em smartphones, computadores e brinquedos – provavelmente atingido por grandes aumentos de preços que os tiram do alcance de muitos americanos quando as novas tarifas entrarem em vigor. Juntamente com as tarifas do governo Biden na China, que se expandiram para as tarefas de primeiro mandato, a China agora enfrenta uma taxa média efetiva de 125%.

Pequim também pode infligir outras penalidades aos Estados Unidos, como interromper as licenças de exportação para minerais de terras raras que são vitais para a indústria de tecnologia dos EUA – uma das razões pelas quais Trump pode ter sido tão obcecado em encontrar fontes alternativas de fornecimento em lugares como Ucrânia e Groenlândia.

Depois de ver o grave impacto inflacionário nos EUA das flexões da cadeia de suprimentos durante a pandemia, os líderes chineses poderiam optar por impor novas meio -fio artificiais ao fluxo de mercadorias aos EUA. As empresas americanas e as empresas comerciais podem ser impedidas de operar na China. E Pequim poderia sacudir o coração agrícola dos EUA, limitando a importação de grãos de soja e sorgo. Cada uma dessas etapas prejudicaria os chineses e os americanos – mas eles demonstrariam o poder de retaliação de Xi.

Pequenas empresas também são vulneráveis. Enquanto gigantes como a Apple podem buscar bases alternativas de fabricação – na Índia, digamos – as empresas americanas que dependem de mercadorias e componentes da China serão deixados extremamente expostos.

“Se você é um pequeno negócio, principalmente no lado da importação ou no lado de entrada, haverá dor”, disse Alex Jacquez, ex -assistente especial de desenvolvimento econômico e estratégia industrial do presidente Joe Biden. As consequências econômicas mais amplas se seguirão. “Você está olhando para um arrasto no PIB que será um arrasto no mercado de trabalho. Você está olhando para a pressão inflacionária”, disse Jacquez.

“Uma das preocupações aqui é que não há pensamento ou direção racional para a estratégia.”

Esta história foi atualizada com desenvolvimentos adicionais.