Ancelotti: “As possibilidades são muito poucas”

Londres – Carlo AncelottiTreinador do Real Madrid admitiu que as possibilidades de estar nas semifinais “são muito poucas” depois de cair por 3 a 0 contra o Arsenal.

“Dificilmente derrota, obviamente, não esperávamos isso. Na primeira parte, a equipe foi bastante ordenada, mas após os dois objetivos que faltam, a equipe caiu um pouco mental e física. Foi difícil terminar o jogo dessa maneira. Normalmente, esse time a reação tem, mas nos últimos trinta minutos eles foram muito ruins”. Ancelotti disse Em uma conferência de imprensa.

“As possibilidades são muito poucas, Mas você tem que tentar. Vamos tentar de todas as maneiras. Vamos ver se somos capazes de fazê -lo. O resultado é difícil de recuperá -lo, mas fizemos bem as coisas, fomos capazes de avançar no primeiro semestre. Trabalhamos muito e fisicamente estamos em um nível muito alto. “

Carlo Ancelotti admitiu que as possibilidades do Real Madrid de avançar para as semifinais da Liga dos Campeões: elas são muito poucas. Obrigado/EPA-EFE

“Se você vê o jogo de hoje, parece que não há possibilidades, mas o futebol muda muito rápido”, acrescentou o italiano.

Perguntado se ele é responsável por esta derrota, Ancelotti ficou muito claro: “Sem dúvida”. Efe