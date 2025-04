Ancelotti, com seu futuro em dúvida no Real Madrid, não descartou o Brasil

O futuro de Carlo Ancelotti concentrou a atenção de sua aparência na véspera da reunião de Laliga Espanhol de Real Madrid diante dele Clube Athleticapós a eliminação da Liga dos Campeões da UEFA, sem o treinador italiano foi pronunciado sobre a reativação do interesse da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) e aplaudindo no final da temporada o tempo para falar.

O treinador italiano perguntou novamente sobre a suposta oferta da equipe do Pentacampeone do mundo. Efe

Ancelotti não negou a possibilidade de ser o próximo treinador brasileiro Quando lhe perguntaram diretamente sobre as possibilidades de assumir o cargo se ele não cumprir o ano do contrato que assinou com o Real Madrid.

“Você tem que dizer absolutamente qualquer coisa, No final da temporada, falaremos sobre isso “, Ele respondeu quando perguntado se ele falou com o CBF novamente, depois de uma primeira tentativa que terminou sua renovação com o Real Madrid, E em um momento em que sua continuidade na equipe de Madrid está em debate.

“Minha opinião é que, no final da temporada, falarei sobre isso com o clube”, disse ele sem esclarecer se dirigiria a Copa do Mundo do Clube no verão se decidir mudar de ar após sua conversa com as altas posições do Real Madrid.