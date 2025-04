Ancelotti: “Nada para censurar a equipe”

Carlo Ancelottitreinador de Real Madridele disse depois A derrota na final da Copa del Rey contra ele Barcelona (3-2) disputado em Sevilha que “se machucou por não conseguir criar a xícara”, mas isso “não tem nada para censurar” sua equipe porque “ele competiu bem e fez o jogo que eles tiveram que” fazer. “

O treinador italiano apareceu com um semblante sério no estádio La Cartuja e considerou que, embora não tivessem jogado “bem na primeira parte” e “complicaram” a final, no segundo Real Madrid estava “mais perto do que o rival” de La Victoria, então ele enfatizou que isso enfatizou isso “Você não precisa censurar nada para a equipe.”

Ancelotti lamentou o título que escapou de Madri em Sevilha. Efe/Julio Muñoz

“Foi um bom jogo, competimos bem, complicamos a primeira parte porque eles procuraram deixar a bola para trás, e lá foi complicada, mas no segundo a equipe competiu bem e fez o que tinha que fazer”, disse Ancelotti em uma conferência de imprensa, o que deixou claro que deixou claro que isso é claro que deixou claro o que deixou claro o que deixou que isso Eu não ia falar sobre os árbitros.

“Estávamos muito próximos. Você precisa continuar lutando e lutando, a equipe se saiu bem e não há nada para censurá -lo”, disse o treinador do Madri, que, questionou para seu futuro, falou da seguinte maneira: “Eu posso continuar, posso parar, será uma questão das próximas semanas, não hoje”.

On the great superiority of the rival in the first half, he explained that “it is Barça, he has defended well and although we have sought the exit against them, it was not so simple,” he admitted, because “when they have a lot of energy, they press well and it is much more complicated,” although “when they have lowered the pressure a bit,” their team has “gone very well and in the second part it has been a very good game.”

Ancelotti também indicou que ele não se alinhou com o início do francês Kylian Mbappé Porque, apenas por uma lesão, “Eu não pude suportar 90 minutos”então ele “preferiu eliminá-lo na segunda parte, quando o ritmo caiu um pouco e entrou muito bem, alcançou o empate (1-1) e teve oportunidades”.

Quanto às cartas vermelhas mostradas a três de seus jogadores após 3-2, Lucas Vázquez, Antonio Rüdiger e Jude Bellingham, o treinador italiano reconheceu que não sabia com certeza quem havia sido expulso e que “devemos ver o que aconteceu” depois de uma ação que o objetivo da derrota, em que “algo se tornou mal”, no que se refere-se a referência.

“Brahim pensou que Luka poderia colocar a bola nas costas dela e lhe deu um cetim. São pequenos detalhes que às vezes não custam nada e às vezes custam muito a você”, disse Ancelotti, que comentou as possíveis sanções que podem cair na expulsão de que “você tem que esperar, agora há dois dias para descansar e Depois, preparar os dois jogos importantes da liga (Celta e Barcelona) e continue competindo até o fim“.

Questionado sobre uma possível lesão em Rüdiger, ele disse que o central alemão “não está ferido”, mas “ele estava muito cansado e não podia correr mais”, acrescentou: “Ele fez um jogo fantástico, suportou até que pudesse; ele tinha muito cansaço e não poderia mais, e eu agradeço pelo sensacional esforço que fez”.