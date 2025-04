André Jardine: Amanhã não é um clássico diferente dos outros

Sem Henry Martín e Rodrigo Aguirre sem serem cem, os Estados Unidos procurarão seu ingresso para a semifinal de concacho

Em América Eles sabem que há pressão para continuar avançando no CONCACAF CHAMPIONS CUPno entanto; Eles também não estão assistindo o jogo como o mais importante. O próprio André Jardine Ele ressaltou que o confronto contra Cruz Azul Não é diferente dos outros que tiveram antes.

“Não é diferente de outros clássicos, se eles querem ganhar, eu digo o mesmo, se fosse Cruz Azul Ou qualquer outra equipe, o desejo é o mesmo. O objetivo não muda, é ganhar óculos, estar no final; O objetivo não pode ser maior, quando um clássico tem mais um ingrediente, mas espero que um rival queira superar ”, disse o brasileiro.

“É difícil sempre apontar para o mais importante, nos preocupamos com uma final da liga (sic), foi o mais importante; então uma semifinal, foi a mais importante. É claro que um torneio internacional que temos como objetivo é sempre difícil”, acrescentou.

André Jardine, treinadora da América, enfrenta a partida contra a qualificação de Cruz Azul de Concacaf. Efe/Francisco Guasco

América Ele chegará com a vantagem do objetivo do visitante. Eles sabem que poderiam receber uma anotação e continuar precisando apenas de um pouco para avançar para a próxima rodada e se tornar um dos 4 semifinalistas dos concachampões.

No entanto, André Jardine Você não será capaz de contar com Henry Martínno Daguto Espinoza por seus respectivos ferimentos; Rodrigo Aguirre irá ao banco e, embora ele tenha esclarecido que Alan Cervantes Ele não sofreu fratura que não conseguiu treinar com a equipe, mas eles esperam rápida evolução.

Calma pelas críticas que recebeu

Depois da primeira etapa onde Luis Ángel Malagón Ele comentou que gostaria do resultado e do arco em zero com um uísque, o goleiro foi o alvo das críticas, embora o goleiro esclarecido para estar em paz com o que ele respondeu naquela noite: “A verdade, eu sou calma”.

“Acredito que, na vida, alguém às vezes joga uma bebida. Não o fiz com essa ansiedade, muitas pessoas começaram a me pressionar porque sou uma figura pública e que as crianças poderiam ter ouvido e interpretá -lo dessa maneira”, disse ele.

“Eu nunca fiz isso com essa ânsia de dar um mau exemplo, depois de todos os jogos que gosto de levar algo para ficar calmo, imaginar estresse, não consigo imaginar o estresse do Senhor (Jardine). Fiz isso com essa ansiedade, não mais nada e quero deixar claro”, disse Malagón.