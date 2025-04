Andrew e Tristan Tate sob investigação federal, afirma o advogado em documentos

7:25 Pt – Joseph McBrideAdvogado dos irmãos Tate, está explodindo a investigação … dizendo a TMZ que é uma “tática patética de atraso de um grupo de advogados fracos que fugiam de uma luta no caso de difamação da Flórida, porque eles são evidências é esmagadoramente.

Ele acrescenta … “O SDNY está sujeito a Washington. Washington não está envolvido. Não estamos preocupados. Nada muda. Nossa marcha para a vitória continua”.

As questões legais dos Tate Brothers nos EUA estão se acumulando – os promotores federais agora os estão investigando … de acordo com um advogado envolve um processo civil com eles.

Aqui está o negócio … Andrew E seu irmão Tristan Entrou com um processo de difamação de US $ 5 milhões contra uma mulher não identificada e outras 3 pessoas no ano passado em Palm Beach County, Fl.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

Bem, um advogado que representa um dos réus arquivou documentos legais solicitando que determinadas informações no caso de difamação sejam mantidas confidenciais devido a uma investigação do escritório de advogados dos EUA em andamento.

Nos documentos, obtidos por TMZ, Danielle Pinter Diz que o documento não será divulgado publicamente até que “Investigação federal dos Estados Unidos e/acusação pelo Departamento de Justiça do Distrito Sul de Nova York de Andrew e Tristan Tate Tate Tate concluiu”.

Entramos em contato com o SDNY por qualquer informação é a suposta investigação. O mesmo vale para o representante dos irmãos Tate.



Reproduza o conteúdo do vídeo



Tmz.com

Como relatamos … Andrew está lidando com outros 2 investigações Nos EUA – um na Flórida e outro em Beverly Hills. Tristan também está sendo visto na investigação da Flórida em que governador DISSANTIS Anuncie que os irmãos não foram bem -vindos no estado.

TMZ quebrou a história … a ex-namorada de Andrew, Bri SternApresentou um relatório com a polícia, acusando -o de agir sexualmente -a no mês passado no Beverly Hills Hotel. Ela também entrou com uma ação contra ele.



Reproduza o conteúdo do vídeo



TMZ Studios

Os irmãos Tate também estão enfrentando acusações de tráfico de seres humanos na Romênia e, recentemente, retornaram a esse país para uma data do tribunal nesse caso. Eles ainda não foram condenados ou considerados responsáveis, em nenhuma das vidas.