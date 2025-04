Andy King, planejador do OG Fyre Fest, diz que Billy McFarland se prepara para o fracasso, novamente

Planejador de eventos Andy King É desapontado Billy McFarland – Dizer que esperava que a prisão tivesse derrubado algum sentido nele após o primeiro fiasco do primeiro Fyre Fest, mas claramente não … porque a segunda rodada já está subindo em chamas.

Em um longo post do IG, Andy conseguiu tudo por dar a Billy uma segunda chance – fique por ele quando mais um Wookd … até mesmo ligando -se a ele um ano e meio atrás, a metade a metade a metade dele, ele se concentra, é empatia e pagando retorno. Mas claramente, era tudo por nada.

Andy acrescentou que é o topo de perder centenas de milhares de seu próprio dinheiro, sua carreira também foi atingida – sendo rotulada como tóxica por seus laços com o infame fraudador.

De fato, Andy diz que o que começou a discutir um pacote financeiro para fazer o tempo para fazer o tempo com o tempo com o FF2, Billy o fantasma e saiu para fazer suas próprias coisas.

Andy compartilhou um post com uma captura de tela de si mesmo do Doc da Netflix de 2019 “Fyre: a maior festa que nunca ácidos” – algo que ele diz que fez de graça apenas para ajudar a contar a história real e montar um GoFundMe para pagar a GoFundMe para pagar.

Seu post resumiu sua crença de que Billy nunca foi os mesmos objetivos – dizendo que está realmente triste com as ações de Billy e, dos teares, ele está se preparando para outro fracasso.

TMZ obteve mensagens de texto de um produtor de eventos Fyre Fest 2.0 dizendo que o evento de maio é Culpar o governo mexicano Para puxar o plugue no evento em Playa del Carmen.

Segundo o produtor, as autoridades estão agindo como se não tivesse idéia que o festival estava acontecendo – uma reviravolta selvagem, considerando que Billy afirmou apenas um dia antes que Sua equipe estava trabalhando com Playa del Carmen Para avançar, mesmo publicando uma linha do tempo inteira das interações Suppo.