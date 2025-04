Anexando o Canadá, Xi liga, sem terceiro termo ‘brechóis’: 9 coisas que aprendemos com a entrevista de Trump de Time

CNN

O presidente Donald Trump sentou-se para uma entrevista abrangente com o tempo em 22 de abril, tocando em tarifas, esforços de paz entre a Ucrânia e a Rússia, o acordo nuclear do Irã, querendo que o Canadá se torne um estado americano e muito mais.

O Sitdown incluiu Trump dizendo que assinaria a proibição de membros do Congress Trading Stocks, que ele não quer usar “brechas” para concorrer a um terceiro mandato e que ele não pediu a El Salvador que devolvesse um imigrante sem documentado deportado. Ele rejeitou a idéia de que está expandindo os poderes da presidência, dizendo que está usando o escritório, “como deveria ser usado” em seu segundo mandato.

“O que estou fazendo é exatamente o que fiz campanha”, disse ele.

O presidente também seguiu alguns temas familiares, incluindo a reivindicação, sem evidências, que houve “trapaça” nas eleições de 2020 e 2024 e que as tarifas são boas para o país.

Aqui estão nove momentos que se destacaram da transcrição da entrevista de Trump do Time:

Trump disse na entrevista que fez “200 acordos” com empresas e países depois de fazer uma pausa novas tarifas em países. Mas a Casa Branca não anunciou nenhum deles, e Trump se recusou a detalhar quaisquer acordos específicos.

Além disso, Trump disse que se os EUA ainda tivessem tarifas de 50% em países estrangeiros daqui a um ano, ele ainda consideraria que uma “vitória total” porque “o país estaria fazendo uma fortuna”.

Questionado sobre por que ele não anunciou os acordos que foram acordados, Trump disse que as negociações comerciais serão encerradas nas próximas semanas. Trump iniciou a pausa de 90 dias em 9 de abril.

“Eu diria, nas próximas três a quatro semanas, e terminamos”, disse ele. “Estaremos terminados.”

Ainda assim, Trump deixou o espaço para flexibilidade, dizendo que algumas negociações podem continuar além desse referência: “Alguns países podem voltar e pedir um ajuste, e vou considerar isso”.

Trump manteve na entrevista que as negociações estão em andamento com a China em tarifas, embora as autoridades chinesas estejam firmemente declarando o contrário.

Trump até disse que o presidente chinês Xi Jinping o chamou, dizendo: “Ele é chamado. E eu não acho que isso seja um sinal de fraqueza em seu nome”. Trump não ofereceu detalhes sobre a chamada ou quando ocorreu.

No entanto, quando pressionado pela CNN na manhã de sexta -feira, se Trump falou com XI desde que as tarifas foram implementadas em Pequim, ele se recusou a comentar.

“Não quero comentar sobre isso, mas conversei com ele muitas vezes”, disse Trump em resposta a Alayna Treene da CNN ao sair do gramado do sul.

Trump disse à TIME que não pediu ao presidente de El Salvador, Nayib Bukele, que devolva Kilmar Abrego Garcia – um imigrante indocumentado de que as autoridades americanas deportaram erroneamente para El Salvador – apesar de uma decisão judicial suprema que disse que o governo Trump tinha que “facilitar” seu retorno.

“Eu não”, disse Trump. “Ele disse que não faria.”

Trump geralmente adiava para os advogados do Departamento de Justiça, na maioria das vezes, sobre o status de Abrego Garcia, incluindo dizer que devia aos advogados se eles querem começar a facilitar qualquer retorno de Abrego Garcia.

“Nesse momento, eles simplesmente não querem fazer isso. Eles dizem que estamos em total conformidade com a Suprema Corte”, disse ele.

Trump indicou ao tempo que leva a sério fazer do Canadá o 51º estado dos EUA – uma mensagem que a nação aliada se irritou repetidamente.

“Eu realmente não estou trollando”, disse Trump.

“Estamos cuidando de suas forças armadas. Estamos cuidando de todos os aspectos de suas vidas e não precisamos que eles façam carros para nós. Na verdade, não queremos que eles façam carros para nós”, disse Trump. “Não precisamos da madeira deles. Não precisamos de energia deles. Não precisamos de nada do Canadá. E eu digo que a única maneira que essa coisa realmente funciona é para o Canadá se tornar um estado”.

Trump acrescentou que “não se importaria” se seu legado como presidente incluísse a expansão do território.

O presidente flertou publicamente em concorrer à presidência novamente em 2028, violando a 22ª emenda que diz que os presidentes só podem cumprir dois mandatos. Ele indicou ao tempo que, embora existam “algumas brechas que foram discutidas” para permitir que ele corra novamente, ele não “acredita em usar brechas”.

“Tenho mais pessoas me implorando para correr novamente, mas não considero a possibilidade”, acrescentou Trump.

Essas declarações são contrárias aos comentários que Trump fez no final de março, quando disse que “não estava brincando” sobre a possibilidade de concorrer a um terceiro mandato. A loja Trump, administrada pela organização Trump, também começou a vender os chapéus de “Trump 2028” no início desta semana.

Se os republicanos no Congresso passarem por um projeto de lei do partido que envolve grandes cortes no Medicaid, Trump prometeu na entrevista para vetá-lo.

Os líderes do Congresso do Partido Republicano disseram que os cortes planejados seriam apenas de desperdício, fraude e abuso no Medicaid, mas os especialistas questionaram se essas reduções realmente somariam o preço de US $ 800 bilhões que os líderes do Partido Republicano pretendiam em sua conta do partido.

Trump reiterou os objetivos de cortar apenas “desperdício, fraude e abuso” na entrevista, mas disse que vetaria a conta se envolvesse outros cortes no programa – provavelmente recebesse notícias aos legisladores republicanos centristas que disseram que não apoiariam grandes cortes no Medicaid.

Como parte da proposta de paz de acabar com a guerra da Rússia-Ucrânia, Trump disse que “a Crimeia permanecerá com a Rússia”-que violará o direito internacional que geralmente não reconhece aquisições territoriais forçadas. Isso também contradiz a declaração do primeiro governo Trump reafirmando “como política sua recusa em reconhecer as reivindicações de soberania do Kremlin sobre o território apreendido pela força em contravenção do direito internacional”.

“Se a Crimeia permanecer com a Rússia – temos que falar apenas sobre a Crimeia, porque esse é o que sempre é mencionado. A Crimeia ficará com a Rússia. E Zelensky entende isso, e todo mundo entende que está com eles há muito tempo”, disse Trump.

Publicamente, Zelensky indicou que reconhecer a ocupação da Crimeia é uma linha vermelha para ele nas negociações. Ele disse a repórteres no início desta semana: “A Ucrânia não reconhecerá legalmente a ocupação da Crimeia. Não há nada para falar. É contra a nossa Constituição”. Putin invadiu a Crimeia em fevereiro de 2014.

Trump também disse que as tentativas da Ucrânia de se juntar à OTAN provocaram a invasão da Rússia – e o presidente disse que não acha que a Ucrânia “poderá se juntar à OTAN”.

Trump disse ao tempo que não estava preocupado com o primeiro -ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, arrastando os EUA para uma possível futura guerra com o Irã, porque ele iria “de bom grado” se não pudessem chegar a um acordo nuclear com o Irã.

“Eu posso entrar de boa vontade se não conseguirmos um acordo. Se não fizermos um acordo, liderarei o grupo”, disse Trump, referindo -se às conversas em andamento com o Irã sobre um acordo nuclear.

Trump também negou a reportagem do New York Times que acenou para Israel de atacar o Irã durante as negociações nucleares.

“Eu não os parei. Mas não o deixei confortável para eles, porque acho que podemos fazer um acordo sem o ataque”, disse Trump à TIME.

Trump também disse que acredita que a Arábia Saudita se juntará aos Acordos de Abraão, um acordo do primeiro mandato de Trump destinado a promover a paz no Oriente Médio, que foi inicialmente assinado por Israel e pelos Emirados Árabes Unidos.

“Eu digo a você o que: acho que a Arábia Saudita entrará nos acordos de Abraão”, disse ele. Trump viaja para a Arábia Saudita no próximo mês em sua segunda viagem estrangeira.

“Tínhamos quatro países lá, tudo estava pronto. Teríamos o embalado. Agora vamos começar de novo”, disse Trump.