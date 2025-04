Anthony Drewitt-Barlow, convidado de ‘abaixo do convés abaixo, invadido por agentes federais

A casa de um ex -hóspede “abaixo do convés” foi invadido por agentes federais … TMZ tem Leards.

Anthony Drewitt-Barlow – Aka Tony- que apareceu é um episódio há quatro anos- teve sua casa no Raide da área de Tampa, Flórida, de agentes de segurança interna no início desta semana.

Curiosamente, o porta-voz acrescentou-sem que nos comprometeu: “Qualquer pessoa com conhecimento de uma vítima em potencial de tráfico sexual, ou tem sido testemunha do tráfico sexual, nesse caso, Shoul chama a linha de 1-866-DDHS.

Tony ganhou destaque com seu ex-marido Barrie Depois do primeiro casal gay a ter um filho por meio de barriga de aluguel no Reino Unido, e mais tarde eles se tornaram o primeiro casal gay a ser listado como pais em uma certidão de nascimento.

Tony e Barrie Drew Ire está “abaixo do convés” … recusando -se a participar de um buffet e depois reclamar de partes do tamanho do que estavam no iate. O ex-casal se dividiu em 2019, mas ainda co-parente seus cinco filhos juntos.