Anthony Smith aborda seu relacionamento com Michael Bisping, explica por que ele não faz campanha para o trabalho de comentários do UFC

Enquanto Anthony Smith se prepara para sua luta de aposentadoria no UFC Kansas City, o único título de peso pesado que Challenger já se estabeleceu para uma carreira depois, graças ao trabalho como analista do UFC-sem mencionar a produção de seu próprio podcast semanal.

Mas alguns anos atrás, Smith honestamente não tinha idéia do que aconteceria com ele quando o MMA terminasse. Ele obviamente sabia que não podia lutar para sempre, mas esse medo do desconhecido o assombrava bastante.

“Costumava me manter acordado à noite”, disse Smith ao MMA Fighting. “Because I had no idea what I was going to do when I was done. It wasn’t even about how I was going to earn a living. It was how am I going to be fulfilled? How am I going to make a difference? I ended up in this position because I’ve always been different. I knew when I was a kid, I was never meant for a normal 9 to 5 — any time I say this it makes it sound like I’m being disrespectful — I’m not against anybody who gets up, clocks in, works their day and Relógios.

“Eu respeito isso, mas nunca foi feito para mim. Eu sabia que isso era apenas nesse meio tempo até chegar ao que eu realmente quero fazer. Enquanto isso estava acontecendo, percebi o que diabos vou fazer quando isso acabar? Esse pensamento me deixou aqui, o que acontece quando se foi? Então, o que eu faço?

Não foi até alguns anos atrás, quando Smith começou a ser convidado a aparecer em um show do Sirius XM, apresentado por Dan Hardy, que encontrou uma voz falando sobre o esporte que finalmente lhe deu uma nova opção. O veterano de 36 anos nunca havia contemplado uma carreira na transmissão, mas esses lugares convidados no programa de Hardy o reconheceram como analista e não demorou muito para o UFC perceber.

Foi quando ele foi oferecido a oportunidade de trabalhar na televisão para um show do UFC antes e pós-luta quando a promoção ainda estava em parceria com a Fox. Smith admite que estava nervoso entrando nessa aparição de estréia, mas felizmente encontrou uma mão firme de um futuro Hall da Fama do UFC para guiá -lo.

“Michael Bisping salvou minha bunda naquele show”, revelou Smith. “Ele me deu um curso intensivo no trabalho de mesa e na transmissão quando estávamos na Fox. Ele realmente me fez sentir confortável e me ajudou muito naquele primeiro show e me cobriu. Ele me carregou em muitas situações. Ele realmente me salvou.”

Smith acabou em parceria com Bisping em seu Acredite em mim Podcast, onde eles co-organizaram shows juntos, mas isso terminou recentemente, o que levou à especulação de que os combatentes tinham algum tipo de queda.

Na realidade, Smith diz que sempre pretendia forjar seu próprio caminho, o que significava iniciar um novo podcast e seguir em frente de seu papel de co-anfitrião ao lado de Bisping. Apesar da sede de alguma explosão controversa entre os lutadores, Smith promete que não tem nada além da mais profunda gratidão e admiração por Bisping e ele definitivamente acredita que o sentimento é mútuo.

“Estamos bem”, disse Smith sobre seu relacionamento com Bisping. “Ele teria dito a todos – se Bisping me odiasse, vocês sabiam disso. Quando ele já picou palavras? Há coisas que aconteceram que nenhum de nós falou sobre o fundo. Nada a ver com conflito ou algo assim. Bisping e eu somos bons.

“Esse era o plano de conversas que Bisping e eu tinha desde o início [that I would go onto create my own show]. Não houve choque que eu fosse começar meu próprio show. Não foi uma surpresa para ninguém nos bastidores. Ele é incrível. Ele é um cara incrível. Ele me ajudou muito. ”

No que diz respeito ao futuro, Smith ainda é um dos principais analistas que trabalham para o UFC, mas com o fim de sua carreira de luta se aproximando, ele está animado por enfrentar alguns novos desafios.

Chamar lutas pelo UFC provavelmente está no topo dessa lista, porque Smith sempre quis servir como comentarista colorido para a promoção, mas ele também entende que esses empregos são poucos e distantes entre si.

Acrescente a isso, Smith confessa que, por mais que ele queira uma daquelas posições cobiçadas, ele nunca gostaria que seu sucesso chegasse às custas de alguém perder um emprego. É por esse motivo que Smith não faz campanha publicamente por esse papel, mas é uma posição que o UFC definitivamente sabe que ele quer.

“Eu aproveitava a oportunidade de chamar brigas e apenas assumir esse papel”, disse Smith. “Acho que é aí que meu conjunto de habilidades é provavelmente melhor utilizado. Acho que sou melhor nesse papel. Mas você deve se lembrar, se estou pedindo essa oportunidade, isso significa que estou pedindo uma oportunidade perdida para um dos meus amigos. Então, vou sentar pacientemente e esperar e ver se a oportunidade aparece. [Michael] Chiesa e eu amamos Alan Jouban e eu fico tão desconfortável quando ligam publicamente e falamos sobre querer chamar brigas. Porque isso significa que eles querem aceitar o trabalho de um de seus colegas, e eu sei que eles não quisem dizer assim. Eles só querem chamar brigas. Eu também. Seria incrível. Seria muito divertido.

“Mas chamando por isso publicamente, meio que campanha por isso, eu não quero [Daniel Cormier] Olhando para mim de lado. Eu não quero [Paul] Felder ficando desconfortável comigo ou ao meu redor e eu não quero ficar desconfortável ao meu redor, porque eles sentem que estou planejando e tendo e tenta entrar em sua posição. ”

A boa notícia é que o UFC está prestes a embarcar em um novo acordo de direitos de transmissão a partir de 2026, que quase certamente significa mais conteúdo e novas oportunidades. O UFC já produz mais de 40 eventos por ano, mas esse número pode aumentar, dependendo do tipo de acordo.

É uma das maiores razões pelas quais Smith está mais do que disposto a permanecer paciente e dobrar seu tempo, porque, eventualmente, ele está confiante de que o UFC vai chamá -lo para fazer comentários coloridos sem seu papel eliminar a de outra pessoa.

“As oportunidades surgem”, disse Smith. “Nos últimos 10 anos, houve um monte de caras diferentes, você tinha Brian Stann, Dan Hardy, tem sido pessoas que estão dentro e fora. Acho que, à medida que esse esporte continua a crescer, acho que haverá mais papéis e mais de um pouco de um tempo. Negociações, essas coisas, eu suspeito que haverá mais brigas e mais oportunidades e elas precisarão de mais.

“Em algum momento, Bisping e Felder e Laura [Sanko] E DC e Dominick Cruz, eles precisam de uma pausa. Eles precisam de alguém para assumir algo para eles e, se precisarem de mim, estarei lá. ”