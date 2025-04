Anthony Smith admite que ficou inicialmente surpreso com o oponente pela luta contra a aposentadoria até que o UFC explicou por que fazia sentido

Anthony Smith nunca escolheu seus oponentes e isso não mudou para sua luta de aposentadoria no UFC Kansas City, mas ele ainda ficou surpreso quando a promoção lhe deu o nome.

Zhang Mingyang conseguiu a luta com um recorde de 2 a 0 no UFC, com os dois confrontos terminando com o nocaute da primeira rodada, mas ele ainda está em grande parte unido quando se trata da hierarquia geral da divisão de pesos pesados ​​leves. Smith teve uma reação semelhante quando falou com os casamenteiros do UFC depois que eles lhe deram a oferta pelo que ele já promoveu como a luta final de sua carreira.

“Você sabe que o oponente nunca importa”, disse Smith ao MMA Fighting. “Eu tive a mesma conversa com Mick Maynard em Anaheim quando recebi o nome. Fiquei um pouco recuperado, mas não porque me importo com quem é ou dou a mínima para um estilo ou o que quer. Eu simplesmente não sabia quem ele era. Eu nunca tinha ouvido o nome dele antes. Eu era como quem?

“Eu o procurei um pouco e fui para o chão durante o evento, durante um dos intervalos entre as lutas, e apenas disse o porquê? Por que esse cara? Ele me deu uma explicação super atenciosa. Eu disse ‘ok, sim, tanto faz’ ‘. Se é isso que você quer. ”

A curiosa parte da matchmaking reflete um pouco as brigas que o ex -campeão dos pesos -penas Jose Aldo recebeu desde que retornou de uma breve aposentadoria.

Em seu retorno à ação depois de quase dois anos, Aldo enfrentou Jonathan Martinez e depois enfrentou Mario Bautista antes de conseguir sua última partida contra Aiemann Zahabi no próximo cartão do UFC 315 em Montreal.

Enquanto todos esses lutadores fazem parte da lista do UFC há vários anos com Martinez e Bautista permanecendo nos 15 melhores rankings, a reação às lutas ainda estava um pouco abafada em comparação com muitas das maiores brigas de Aldo.

Dito isto, Smith entende o pensamento do UFC quando se trata dessas brigas e realmente não é diferente de ele ser combinado com Zhang no UFC Kansas City.

“Porque eu trabalho para o UFC, vou conseguir a conversa do UFC Shill o tempo todo ou a conversa”, disse Smith. “As pessoas vão dizer ‘você está defendendo seus chefes’. Eu sou um pensador crítico. Como Você faz isso?

“O que eles precisam fazer é continuar a construir esses caras que estarão aqui quando esses caras se foram. É a mesma coisa com meu oponente. Sou muito bem pago. Você pode me pagar para lutar contra Paul Craig, que provavelmente não está decente e não está me assistindo. Não está me assistindo. Você não está me assistindo. Um fã dele porque ele já está por aí.

Verdade seja dita, Smith reconhece que seguiu um caminho um tanto semelhante quando estava trabalhando na disputa pelo título depois de se mudar para 205 libras.

Ao contrário de seu próximo oponente, Smith já estava no UFC há algum tempo, mas ele passou sua carreira no meio -médio, então, depois que decidiu tentar o peso pesado leve, ele teve que subir a escada. Muitas dessas lutas foram contra ex -campeões e as vitórias ajudaram as ações de Smith a crescer na divisão.

“Há alguma verdade nos jovens comer o velho ou pelo menos ter a oportunidade”, disse Smith. “Não posso ficar bravo com isso porque fiz a mesma coisa. Sou o cara que tirou Hector Lombard e Shogun Rua e Rashad Evans. Esse é o caminho. É assim que o círculo da vida acontece neste esporte.

“Ame ou odeie, é assim que isso acontece. Eu não necessariamente gosto, mas com certeza, como f*ck era um beneficiário disso em um ponto no tempo.”