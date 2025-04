Anthony Smith revela por que ele expulsou os fãs após a luta da aposentadoria no UFC Kansas City

Anthony Smith se aposentou após sua perda para Zhang Mingyang no UFC Kansas City, mas parecia que ele estava pronto para mais uma luta depois.

Com o pessoal médico cuidando de um corte desagradável no topo da cabeça que derramou sangue no rosto durante a luta, Smith parecia visivelmente zangado quando jogou os dedos do meio de alguém sentado ao lado da gaiola. Smith expulsou repetidamente essa pessoa em sua linha de visão e acabou se levantando da tela e foi para a gaiola onde continuou gritando com elas.

Durante o show pós-luta do UFC Kansas City, Smith explicou por que ficou tão agitado que estava pronto para adiar sua aposentadoria para potencialmente dar mais alguns socos no sábado.

“Havia um cara em uma camisa de Nebraska e ele estava como vaiar para mim e me derrubar e meio que falando lixo antes da luta”, revelou Smith. “Mas eu estava realmente focado no que eu tinha que fazer. Depois da luta, seu amigo está torcendo e ele ainda está me jogando e dizendo algumas coisas bastante desrespeitosas.

“Eu estava tão bravo. Ele estava usando uma camisa de Nebraska! Devemos ser familiares aqui. Não é uma comunidade muito grande de pessoas aqui!”

Smith reside em Omaha, Nebraska. E representou orgulhosamente seu estado natal ao longo de sua carreira, então ver um fã vestindo essa camisa e simultaneamente falando lixo o esfregou da maneira errada. Acrescente a emoção de uma perda em sua luta de aposentadoria e Smith admite que a raiva e a raiva o levassem a melhor dele naquele momento.

Na verdade, Zhang foi à gaiola e tentou puxar seu oponente de volta da beira quando parecia que Smith estava pronto para pular sobre a cerca e acalmar as coisas com o fã de Loudmouth na multidão.

“Mingyang é como, ‘Não faça esse irmão, você precisa desistir disso'”, disse Smith. “Escute, eu estava emocionante. A luta não foi do jeito que eu queria. É isso que é. Isso é apenas parte do jogo.

“Eu simplesmente não podia acreditar nisso. Eu derramo meu coração e alma neste jogo e não me importo se você acha que sou péssimo ou que não sou muito bom, se você está sentado na multidão, definitivamente não está fazendo o que estou fazendo, especialmente usando uma camisa de Nebraska. Você não pode falar de lixo usando uma camisa de Nebraska!

Até o sábado à noite servindo como aparição final de sua carreira na luta, Smith ainda estava tentando entender tudo o que aconteceu.

Talvez o aspecto mais difícil de avançar para a aposentadoria tenha sido Smith percebendo que não havia amanhã quando se trata de lutar, o que é um sentimento que ele nem sequer se entendeu há quase 20 anos.

“É estranho”, disse Smith. “Como estou acostumado a lutar, quer você venha ou você perde, você vai para o que for o próximo. Você começa a rolar por esse rolodex como tudo, eu perdi, então tenho que encontrar esse cara, eu tenho que perseguir esse ranking. Você ganha, está olhando para o futuro. Não há mais nada.

“Então, estou recusando -me triste. Eu não deveria estar triste. Tem sido uma longa jornada. Estou fazendo isso desde os 17 anos, terei 37 anos em alguns meses. Eu tive o suficiente. Eu construí minha vida em torno do que fui capaz de fazer isso.