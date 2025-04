A conferência de imprensa do UFC 316 contará com os quatro lutadores nas duas lutas pelo título na noite de sexta -feira em Miami.

O campeão do UFC Bantamweight, Merab Dvalishvili, o ex -campeão do UFC Sean O’Malley, campeão do peso do UFC, Julianna Pena, e Kayla Harrison estão programados para participar do evento.

A conferência de imprensa do UFC 316 começará às 16:00 ET.